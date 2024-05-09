Отримання багатого врожаю цибулі — очевидна мета будь-якого городника, який вирішив вирощувати цю рослину. А таких дачників чимало: цибуля має величезну популярність як городня культура, пише WOMAN LIFE.

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Перше, що спадає на думку багатьом власникам заміських ділянок, — це використання мінеральних добрив. Однак не варто забувати і про органіку. Тим більше, що є можливість використовувати як підживлення харчовий залишок, який зазвичай викидається. Іншими словами, збільшенню врожайності цибулі сприяє абсолютно безкоштовне добриво.

Так, під час посадки овочів рекомендується внести чайну заварку. Жодних проблем зі створенням запасів цього добрива виникнути не повинно: багато людей п’ють чай щодня. Потрібно не викидати заварку, а збирати її в окремому мішечку.

Перед тим, як відправити випитий чай на зберігання його необхідно висушити. Внести заварку бажано під усі цибулини. В результаті дачник отримає величезний урожай овочів. Нічого дивного в цьому немає, адже випитий чай — це джерело важливих для городньої культури компонентів, включаючи калій, магній та кальцій.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чим ще можна підживити цибулю, а також, як зробити так, щоб цибуля не хворіла.

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