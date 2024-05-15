Уродженку Києва Наташу Корольову, яка заробляє криваві рублі в країні-терористці, не хочуть бачити на російському телебаченні. Її вирізали з ефірів двох святкових концертів. Запроданка спеціально прилетіла зі США, щоб виступити в Кремлі, підготувала сукню та начепила на груди георгіївську стрічку та виконала на сцені «Только ты не умирай». Ще один концерт був записаний до 50-річчя БАМу.

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Проте прихильники Корольової не побачили її в ефірі. В коментарях в її соцмережах запитують, чому так сталося. Кажуть, артистка дуже засмутилася та не розуміє причин.

Пізніше немилість Корольової прокоментував депутат Держдуми Віталій Мілонов. Він зазначив, що співачка виявилася не достатньо партріотичною: не робила однозначних висловлювань про так звану"СВО", ігнорує поїздки на фронт та періодично їздить до «ворогів» у США. Тому, на його думку, таким артистам не місце в російському ефірі.

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Нагадаємо, в Казахстані скасували концерт чоловіка Корольової Тарзана через його заяву про Україну.

Тим часом рідна сестра Корольової — співачка Руся, яка мешкає в США, зробила заяву на підтримку України.

Фото: з відкритих джерел.

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