Тримайте під рукою воду: найкращі способи позбутись похмілля

Від нестерпного головного болю до болю в шлунку, втоми й дратівливості — багатьом з нас добре знайомий довгий список симптомів похмілля, які часто виникають після вечірки з великою кількістю алкоголю. Хоча не бракує так званих засобів від похмілля, лише деякі з них підтверджені науковими дослідженнями. На щастя, існує кілька способів полегшити симптоми, а також кроки, які ви можете зробити, щоб запобігти похміллю, пише healthline.com.

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Деякі дослідження виявили, що вживання напоїв з високим вмістом конгенерів може погіршити похмілля. Конгенери також можуть сповільнювати метаболізм алкоголю, що подовжує неприємні симптоми. Напої з низьким вмістом конгенерів — це горілка, джин і ром. А текіла, віскі та коньяк мають високий вміст конгенерів, причому найбільше їх міститься в бурбонському віскі. В одному старому дослідженні 95 молодих людей випили достатню кількість горілки чи бурбону, щоб досягти концентрації алкоголю в диханні 0,11%. Ті, хто пив бурбон, мали гірше похмілля, ніж ті, хто пив горілку.

Згідно з іншим невеликим дослідженням, вища швидкість виведення алкоголю може бути пов'язана зі зменшенням тяжкості похмілля. Іншими словами, що швидше ваш організм може переробити випитий алкоголь, то менше симптомів похмілля ви можете відчути.

Вибір напоїв з низьким вмістом конгенерів може допомогти прискорити метаболізм алкоголю, а отже, зменшити частоту й тяжкість похмілля.

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Вживання алкоголю може призвести до зневоднення. По-перше, алкоголь має сечогінну дію, тобто збільшує вироблення сечі. Це призводить до втрати рідини та електролітів, необхідних організму для нормального функціонування. По-друге, вживання надмірної кількості алкоголю може призвести до блювання та діареї, що спричиняє подальшу втрату рідини та електролітів. Хоча зневоднення не є єдиною причиною похмілля, воно сприяє виникненню багатьох поширених симптомів похмілля, включно з підвищеною спрагою, втомою, головним болем і запамороченням. Таким чином, збільшення споживання води може полегшити деякі симптоми похмілля або, можливо, навіть повністю запобігти їм.

Коли ви вживаєте алкоголь, хорошим правилом є чергування склянки води та алкогольного напою. Хоча це не обов'язково запобігає зневодненню, але може допомогти вам помірно вживати алкоголь. Залишайтеся гідратованими протягом наступного дня, пийте воду щоразу, коли відчуваєте спрагу.

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Алкоголь може спричинити порушення сну — знизити якість та тривалість сну у деяких людей.

Хоча помірна кількість алкоголю спочатку може сприяти засипанню, дослідження показують, що більша кількість і хронічне вживання можуть порушити режим сну. Нестача сну не викликає похмілля, проте вона може погіршити його. Такі симптоми, як втома, головний біль і дратівливість, можуть погіршитися в результаті недосипання. Добре виспавшись і давши організму можливість відновитися, ви можете полегшити симптоми і зробити похмілля більш терпимим.

Добрий сніданок — один з найвідоміших засобів від похмілля. А все тому, що їжа допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Хоча низький рівень цукру в крові не обов'язково є причиною похмілля, він часто з ним пов'язаний. Низький рівень цукру в крові також може погіршити певні симптоми похмілля — нудоту, втому та слабкість. Насправді дослідження показують, що підтримка адекватного рівня цукру в крові може пом'якшити деякі зміни в організмі, які відбуваються при вживанні алкоголю, наприклад, накопичення кислоти в крові.

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Надмірне вживання алкоголю може порушити баланс хімічних речовин у крові та спричинити метаболічний ацидоз, який характеризується підвищеною кислотністю. Він часто асоціюється з такими симптомами, як нудота, блювота і втома. Крім того, що здоровий сніданок допомагає зменшити симптоми похмілля, він може забезпечити організм важливими вітамінами та мінералами. Вживання більшої кількості продуктів, багатих на цинк, таких як горіхи, насіння, яйця, молочні продукти та цільні зерна, полегшує похмілля.

Старе дослідження показало, що екстракт імбиру, коричневого цукру й мандарина покращує стан при похміллі. Сполуки, знайдені в імбирі, можуть також захищати печінку від пошкодження, спричиненого алкоголем.

Безрецептурні знеболювальні препарати, в тому числі нестероїдні протизапальні засоби, допоможуть полегшити певні симптоми, пов'язані з похміллям.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про міфи та засоби від похмілля, які радить застосовувати МОЗ.

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