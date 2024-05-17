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Ніжна та соковита томлена яловичина — просто тане у роті: рецепт відомого фудексперта

9:49 17 травня 2024
Яловичина

Раніше кулінарка Валентина Кущ розповідала, як готувати телятину по-монгольськи, а фудекспертка Світлана Левицька запропонувала ще один варіант приготування цього м'яса — Mississippi Roast.

«Ніжна, соковита, що тане в роті… Можна готувати на плиті, як холодець, на повільному вогні. Під щільною кришкою томимо години 3−4, орієнтуйтеся на жорсткість м'яса», — радить вона на своїй сторінці в соцмережах.

Інгредієнти:

  • Яловичина ~ 1 кг, в ідеалі — мармурова;
  • Олія ~ 40 г;
  • Сіль, перець для натирання;
  • Борошно для обвалювання;
  • Перчики пепероні ~ 10−12 шт. Якщо любите з вогником — беріть гострі. Можна готувати і зі звичайним болгарським перцем.

Для соусу змішуємо:

  • Майонез — 2 ст.
  • Яблучний оцет — 2 ст.л. або інший білий не агресивний 6% оцет;
  • Солодка паприка — 1 ст.л.;
  • Кріп — кілька гілочок дрібно посікти.

Приготування:

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  • Яловичину добре посолити, поперчити і обваляти у борошні.
  • Обсмажити на пательні до рум'яної скоринки.
  • Перекладаємо м'ясо в посуд, де яловичина буде томитися, зверху викладаємо шматочок масла та змащуємо заздалегідь приготованим соусом.
  • Викладаємо на м'ясо перчики пепероні і виливаємо в посуд трохи маринаду з-під перців і відправляємо яловичину готуватися: у мультиварці — на режимі томлення, можна і у духовці під кришкою.

Про те, як готують страву грецької кухні софрито з телятини, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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