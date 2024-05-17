Ніжна та соковита томлена яловичина — просто тане у роті: рецепт відомого фудексперта
Раніше кулінарка Валентина Кущ розповідала, як готувати телятину по-монгольськи, а фудекспертка Світлана Левицька запропонувала ще один варіант приготування цього м'яса — Mississippi Roast.
«Ніжна, соковита, що тане в роті… Можна готувати на плиті, як холодець, на повільному вогні. Під щільною кришкою томимо години 3−4, орієнтуйтеся на жорсткість м'яса», — радить вона на своїй сторінці в соцмережах.
Інгредієнти:
- Яловичина ~ 1 кг, в ідеалі — мармурова;
- Олія ~ 40 г;
- Сіль, перець для натирання;
- Борошно для обвалювання;
- Перчики пепероні ~ 10−12 шт. Якщо любите з вогником — беріть гострі. Можна готувати і зі звичайним болгарським перцем.
Для соусу змішуємо:
- Майонез — 2 ст.
- Яблучний оцет — 2 ст.л. або інший білий не агресивний 6% оцет;
- Солодка паприка — 1 ст.л.;
- Кріп — кілька гілочок дрібно посікти.
Приготування:
- Яловичину добре посолити, поперчити і обваляти у борошні.
- Обсмажити на пательні до рум'яної скоринки.
- Перекладаємо м'ясо в посуд, де яловичина буде томитися, зверху викладаємо шматочок масла та змащуємо заздалегідь приготованим соусом.
- Викладаємо на м'ясо перчики пепероні і виливаємо в посуд трохи маринаду з-під перців і відправляємо яловичину готуватися: у мультиварці — на режимі томлення, можна і у духовці під кришкою.
Про те, як готують страву грецької кухні софрито з телятини, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот60
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