Ніжна та соковита томлена яловичина — просто тане у роті: рецепт відомого фудексперта

Раніше кулінарка Валентина Кущ розповідала, як готувати телятину по-монгольськи, а фудекспертка Світлана Левицька запропонувала ще один варіант приготування цього м'яса — Mississippi Roast.

ВІДЕО ДНЯ

«Ніжна, соковита, що тане в роті… Можна готувати на плиті, як холодець, на повільному вогні. Під щільною кришкою томимо години 3−4, орієнтуйтеся на жорсткість м'яса», — радить вона на своїй сторінці в соцмережах.

Інгредієнти: Яловичина ~ 1 кг, в ідеалі — мармурова;

Олія ~ 40 г;

Сіль, перець для натирання;

Борошно для обвалювання;

Перчики пепероні ~ 10−12 шт. Якщо любите з вогником — беріть гострі. Можна готувати і зі звичайним болгарським перцем. Для соусу змішуємо: Майонез — 2 ст.

Яблучний оцет — 2 ст.л. або інший білий не агресивний 6% оцет;

Солодка паприка — 1 ст.л.;

Кріп — кілька гілочок дрібно посікти. Приготування: РЕКЛАМА Яловичину добре посолити, поперчити і обваляти у борошні.

Обсмажити на пательні до рум'яної скоринки.

Перекладаємо м'ясо в посуд, де яловичина буде томитися, зверху викладаємо шматочок масла та змащуємо заздалегідь приготованим соусом.

Викладаємо на м'ясо перчики пепероні і виливаємо в посуд трохи маринаду з-під перців і відправляємо яловичину готуватися: у мультиварці — на режимі томлення, можна і у духовці під кришкою.

Про те, як готують страву грецької кухні софрито з телятини, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook