Софрито з телятини: приготуйте шедевр грецької кухні

Грецька кухня, яку полюбляють у британській королівскій родині, неймовірна, одночасно і сувора, і сонячна. В ній простота і незіпсованість, навіть деяка прямота. Ось ця проста страва родом з острова Корфу — яскравий тому приклад. Мінімум інгредієнтів, все просто, але на смак — сама ніжність, ділиться фудблогерка з Полтави Ілона Фанта.

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Інгредієнти: Телятина (частина, що підходить для відбивних) — 1 кг

Вино біле сухе — 1 чашка

Бульйон або вода — 1 чашка

Петрушка — 1 пучок

Часник — 4−5 зубчиків

Борошно

Оливкова олія

Сіль, чорний перець

Спосіб приготування:

Петрушку та часник дрібно нарубати. Телятина має бути нарізаною на тонкі ескалопи. Для надійності їх можна навіть трохи відбити. Натерти шматки сіллю та перцем, обваляти в борошні. Розігріти олію в товстостінному сотейнику й обсмажити ескалопи з кожного боку по хвилині-дві на середньому вогні.

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Зняти їх із вогню. Влити в сотейник бульйон і вино, додати петрушку та часник і довести соус до кипіння. Зменшити вогонь, викласти в соус м'ясо, спробувати — можливо, соус потрібно трохи присолити й поперчити. Тушкувати на дуже маленькому вогні годину. Через годину в сотейнику виявляться неймовірно м'які шматочки м'яса в невеликій кількості кислуватого часникового соусу.

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