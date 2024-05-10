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Софрито з телятини: приготуйте шедевр грецької кухні

20:18 11 травня 2024
Софрито з телятини

Грецька кухня, яку полюбляють у британській королівскій родині, неймовірна, одночасно і сувора, і сонячна. В ній простота і незіпсованість, навіть деяка прямота. Ось ця проста страва родом з острова Корфу — яскравий тому приклад. Мінімум інгредієнтів, все просто, але на смак — сама ніжність, ділиться фудблогерка з Полтави Ілона Фанта.

Інгредієнти:

  • Телятина (частина, що підходить для відбивних) — 1 кг
  • Вино біле сухе — 1 чашка
  • Бульйон або вода — 1 чашка
  • Петрушка — 1 пучок
  • Часник — 4−5 зубчиків
  • Борошно
  • Оливкова олія
  • Сіль, чорний перець

Спосіб приготування:

Петрушку та часник дрібно нарубати. Телятина має бути нарізаною на тонкі ескалопи. Для надійності їх можна навіть трохи відбити. Натерти шматки сіллю та перцем, обваляти в борошні. Розігріти олію в товстостінному сотейнику й обсмажити ескалопи з кожного боку по хвилині-дві на середньому вогні.

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Зняти їх із вогню. Влити в сотейник бульйон і вино, додати петрушку та часник і довести соус до кипіння. Зменшити вогонь, викласти в соус м'ясо, спробувати — можливо, соус потрібно трохи присолити й поперчити. Тушкувати на дуже маленькому вогні годину. Через годину в сотейнику виявляться неймовірно м'які шматочки м'яса в невеликій кількості кислуватого часникового соусу.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт сирників з полуницею від Євгена Клопотенка та дивний і смачний рецепт від судді «МайстерШефа» — молоді паростки папороті в клярі.

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