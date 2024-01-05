Болгарська баниця: оригінально та смачно

Хто не любить сирну випічку? Її любять всі! Дуже проста у виконанні, а готове тісто «філо» є в найближчому супермаркеті, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. Нагадаємо рецепт лінивої ачми з лаваша на пательні.

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Склад: 300 г домашнього сиру

150 г бринзи

2 яйця

3 ст.л. сметани

50 — 70 г вершкового масла

Кунжут для посипки

400 г тіста «філо»

Сіль за смаком

Приготування:

До домашнього сиру додаємо натерту на грубій тертці бринзу та одне яйце, перемішуємо. Начинка готова. Беремо два листа тіста «філо» змащуємо вершковим маслом і викладаємо на більшу частину тіста начинку. Далі формуючи скручуємо в рулет. Форму в якій будемо запікати пиріг змащуємо вершковим маслом, викладаємо рулет формуючи його у вигляді равлика. Так продовжуємо робити з усіма рулетиками.

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Готуємо заливку: сметану змішуємо з яйцем додаємо сіль за смаком усе перемішуємо до однорідності і заливаємо верх пирога, посипаємо кунжутом і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 -45 хвилин.

Нагадаємо рецепт ледачого сирно-кефірного пирога «Гармошка».

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