Болгарська баниця: оригінально та смачно
Хто не любить сирну випічку? Її любять всі! Дуже проста у виконанні, а готове тісто «філо» є в найближчому супермаркеті, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. Нагадаємо рецепт лінивої ачми з лаваша на пательні.
Склад:
- 300 г домашнього сиру
- 150 г бринзи
- 2 яйця
- 3 ст.л. сметани
- 50 — 70 г вершкового масла
- Кунжут для посипки
- 400 г тіста «філо»
- Сіль за смаком
Приготування:
До домашнього сиру додаємо натерту на грубій тертці бринзу та одне яйце, перемішуємо. Начинка готова. Беремо два листа тіста «філо» змащуємо вершковим маслом і викладаємо на більшу частину тіста начинку. Далі формуючи скручуємо в рулет. Форму в якій будемо запікати пиріг змащуємо вершковим маслом, викладаємо рулет формуючи його у вигляді равлика. Так продовжуємо робити з усіма рулетиками.
Готуємо заливку: сметану змішуємо з яйцем додаємо сіль за смаком усе перемішуємо до однорідності і заливаємо верх пирога, посипаємо кунжутом і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 -45 хвилин.
Нагадаємо рецепт ледачого сирно-кефірного пирога «Гармошка».274