Підтримка чистоти автівки, у тому числі й під капотом, є вкрай важливою. Варто пам'ятати, що «літні процедури» значно відрізняються від тих, які проводяться у холодну пору року.

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Ігнорування деяких правил може призвести до серйозного пошкодження лакофарбового покриття, пише «Апостроф».

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Так, влітку категорично не рекомендується мити машину гарячою водою. Портібно використовувати рідину, температура якої не перевищує 60 градусів. Втім, не можна брати і холодну воду — адже перепад температур може викликати появу тріщин на покритті.

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Під час миття автомобіль краще розмістити у тіні, а не під сонцем. Інакше краплі води на машині можуть спрацювати як «збільшувальне скло», а сонячні промені завдадуть лакофарбовому покриттю відчутної шкоди.

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Фото Pixabay

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