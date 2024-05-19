Сирна запіканка із грушею: так смачно, що не відірвешся
Сирна запіканка — смачний, ароматний і красивий сніданок, який можна приготувати з вечора. Готується дуже швидко. Декор з груші дає той додатковий смак, який можна змінювати і кожного разу отримати щось нове. Тут і вершковий смак запіканки, ваніль, легкий аромат лимона, карамель, груша, трішки кардамону, все не просто поєднується, а створює багатий смак, ділиться фудблогерка Світлана Клімовська.
Складники:
- 2 пачки сиру по 280 г
- 200 г молока, або можна замінити на вершки 33%
- 3 яйця
- 75 г цукру
- 30 г кукурудзяного крохмалю
- Цедра одного лимона та сік 0,5 лимона
- Ванільна паста — 2 ч. л.
- 2 великі груші
- 1 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. коричневого цукру
- 0,5 ч. л. кардамону
Приготування:
Форму для випічки 18 см (можна кільце для бісквіта) вистелити пергаментом.
Збити блендером сир та 100 г молока. Додати цукор, кукурудзяний крохмаль, решту молока, перемішати. Поступово додати яйця, сік та цедру лимона, ванільну пасту.
Вилити тісто в підготовлену форму. Випікати при 160 градусах 1 годину. Охолодити.
На розігріту сковорідку додати вершкове масло. Потім порізані груші, цукор. Карамелізувати, груші покриються карамеллю та стануть в міру м’які. Додати кардамон, трішки охолодити і викласти на запіканку. Зверху полити карамеллю, яка утворилася на дні сковорідки.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати пиріг без замісу з шинкою та сиром.
А Тетяна Литвинова та Наталка Карпа представили «ідеальний літній легкий десерт».17
Читайте нас у Facebook