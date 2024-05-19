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Сирна запіканка із грушею: так смачно, що не відірвешся

20:18 20 травня 2024
Сирна запіканка з грушею

Сирна запіканка — смачний, ароматний і красивий сніданок, який можна приготувати з вечора. Готується дуже швидко. Декор з груші дає той додатковий смак, який можна змінювати і кожного разу отримати щось нове. Тут і вершковий смак запіканки, ваніль, легкий аромат лимона, карамель, груша, трішки кардамону, все не просто поєднується, а створює багатий смак, ділиться фудблогерка Світлана Клімовська.

Складники:

  • 2 пачки сиру по 280 г
  • 200 г молока, або можна замінити на вершки 33%
  • 3 яйця
  • 75 г цукру
  • 30 г кукурудзяного крохмалю
  • Цедра одного лимона та сік 0,5 лимона
  • Ванільна паста — 2 ч. л.
  • 2 великі груші
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 2 ст. л. коричневого цукру
  • 0,5 ч. л. кардамону

Приготування:

Форму для випічки 18 см (можна кільце для бісквіта) вистелити пергаментом.

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Збити блендером сир та 100 г молока. Додати цукор, кукурудзяний крохмаль, решту молока, перемішати. Поступово додати яйця, сік та цедру лимона, ванільну пасту.

Вилити тісто в підготовлену форму. Випікати при 160 градусах 1 годину. Охолодити.

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На розігріту сковорідку додати вершкове масло. Потім порізані груші, цукор. Карамелізувати, груші покриються карамеллю та стануть в міру м’які. Додати кардамон, трішки охолодити і викласти на запіканку. Зверху полити карамеллю, яка утворилася на дні сковорідки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати пиріг без замісу з шинкою та сиром.

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