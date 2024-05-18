Тетяна Литвинова та Наталка Карпа представили «ідеальний літній легкий десерт»
Трайфл — це багатошаровий десерт, який можна знайти в британській та інших кухнях. Зазвичай складається з тонкого шару печива савоярді, попередньо замочених у хересі або іншому кріпленому вині, заварного крему та фруктового складника. Днями фудблогерка Тетяна Литвинова приготувала його разом зі співачкою Наталкою Карпою.
Вам знадобляться:
- печиво — 250 г;
- масло — 60 г;
- йогурт 8% - 700 г;
- цукор — 125 г;
- желатин — 15 г;
- ягоди полуниці то лохини — 200 г;
- вершки 33% - 300 г.
Приготування
З'єднуємо молочну основу з замоченим желатином і ставимо охолоджуватися.
Печиво подрібнюємо на криту і викладаємо на дно підготовленого посуду (креманок чи келихів).
Заливаємо вершки з йогуртом зверху, прикрашаємо збитими вершками та ягодами полуниці і лохини.
Важливо: перед подачею десерт слід охолоджувати щонайменше 4 години.
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