Тетяна Литвинова та Наталка Карпа представили «ідеальний літній легкий десерт»

Трайфл — це багатошаровий десерт, який можна знайти в британській та інших кухнях. Зазвичай складається з тонкого шару печива савоярді, попередньо замочених у хересі або іншому кріпленому вині, заварного крему та фруктового складника. Днями фудблогерка Тетяна Литвинова приготувала його разом зі співачкою Наталкою Карпою.

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Вам знадобляться:

печиво — 250 г;

масло — 60 г;

йогурт 8% - 700 г;

цукор — 125 г;

желатин — 15 г;

ягоди полуниці то лохини — 200 г;

вершки 33% - 300 г.

Приготування

З'єднуємо молочну основу з замоченим желатином і ставимо охолоджуватися.

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Печиво подрібнюємо на криту і викладаємо на дно підготовленого посуду (креманок чи келихів).

Заливаємо вершки з йогуртом зверху, прикрашаємо збитими вершками та ягодами полуниці і лохини.

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Важливо: перед подачею десерт слід охолоджувати щонайменше 4 години.

А ще з полуницею можна приготувати апетитні сирники за рецептом Євгена Клопотенка.

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