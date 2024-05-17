НАТО розглядає можливість відправки інструкторів в Україну: стали відомі причини

Союзники по НАТО наближаються до відправки військ в Україну для тренування українських військ. Цей крок стане черговим розмиванням попередньої червоної лінії і може втягнути Сполучені Штати і Європу у війну більш безпосереднім чином. Нестача живої сили в Україні досягла критичної точки, а її позиція на полі бою за останні тижні серйозно погіршилася, оскільки росія прискорила своє просування, щоб скористатися затримками в поставках американської зброї. Як наслідок, українські офіційні особи звернулися до своїх американських колег і колег з НАТО з проханням допомогти підготувати 150 000 новобранців ближче до лінії фронту для їх швидшого розгортання, пише The New York Times.

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Поки що Сполучені Штати відмовили, але генерал Чарльз Браун-молодший, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що розгортання натовських інструкторів неминуче.

«Ми дійдемо до цього з часом», — сказав він.

Наразі, за його словами, зусилля всередині України поставили б під загрозу «групу інструкторів НАТО» і, швидше за все, означали б прийняття рішення про використання дорогоцінних засобів протиповітряної оборони для захисту інструкторів, а не критично важливої української інфраструктури поблизу поля бою. Генерал Браун провів брифінг для журналістів по дорозі на зустріч НАТО в Брюсселі.

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Білий дім був непохитним у тому, що він не розмістить американські війська, включаючи інструкторів, на території України, і ця позиція була неодноразово підтверджена офіційними представниками адміністрації. Адміністрація також закликала союзників по НАТО не надсилати свої війська. Але в лютому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «нічого не можна виключати», коли йдеться про відправку західних військ в Україну. З тих пір пан Макрон посилив свою позицию, в тому числі після того, як високопоставлені американські дипломати попросили його зупинитися.

Уряд Естонії не виключає можливості відправки військ на захід України для виконання тилових функцій, які могли б звільнити українські війська для відправки на фронт, заявив радник з питань національної безпеки Естонії.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав позицію пана Макрона в інтерв'ю The Guardian.

«Наші війська тренували українців в Україні ще до війни, — сказав він. — Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним».

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Американські військові тренували українських військових у Польщі, Німеччині та Сполучених Штатах, але виведення військ з України потребує багато часу. Американські офіційні особи визнають, що нинішня підготовка українських військ є недостатньою, і що вони потребують кращої і швидшої підготовки, щоб дати відсіч очікуваному російському наступу влітку цього року.

Минулого місяця НАТО звернулася до генерала Крістофера Г. Каволі, верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, з проханням запропонувати спосіб, як Альянс може зробити більше для допомоги Україні, щоб зменшити ризики. Американський чиновник заявив, що однією з можливостей може бути навчання українських військ у Львові, поблизу західного кордону країни з Польщею. Деякі чиновники кажуть, що велика кількість українських новобранців все ще може бути відправлена на розлогі полігони в Німеччині і Польщі.

«Пам'ятаєте, коли росія вперше вторглася до Криму в 2014 році, ми відправили збільшену кількість військ в Україну для тренування українських сил на заході України, і ми продовжували їх ротацію аж до 2022 року, коли ми злякалися і відкликали їх, — сказала Евелін Фаркас, колишня високопосадовиця Пентагону з питань України за часів адміністрації Обами. — Зараз, коли на українському фронті не вистачає живої сили, нікого не повинно дивувати, що члени НАТО і керівництво Альянсу розмірковують над тим, як знову допомогти з тилу».

Інші члени НАТО, в тому числі Британія, Німеччина і Франція, працюють над тим, щоб розмістити в Україні оборонні підприємства, які допомагатимуть будувати і ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій.

Раніше повідомлялося, що у США переконані, що Україні потрібно відновити свою оборонну промисловість.

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