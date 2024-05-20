Де і коли дивитися онлайн «Аталанта» — «Байєр»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги Європи

У середу, 22 травня, на стадіоні «Авіва» у столиці Ірландії Дубліні відбудеться вирішальний матч Ліги Європи між італійською «Аталантою», за яку свого часу грав Руслан Малиновський, та колишнім клубом Андрія Вороніна і Владлена Юрченка німецьким «Байєром».

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На шляху до фіналу підопічні Джанп'єро Гасперіні навесні обіграли португальський «Спортинг» (1:1, 2:1), англійський «Ліверпуль» (3:0, 0:1) та французький «Марсель» (1:1, 3:0). Своєю чергою, новоспечений чемпіон Німеччини, який не програє у всіх турнірах у 51 (!) матчі поспіль, вибив із Ліги Європи азербайджанський «Карабах» (2:2, 3:2), англійський «Вест Хем» (2:0, 1:1) та італійську «Рому» (2:0, 2:2).

Зазначимо, що клуби з Бергамо та Леверкузена перетиналися один з одним у 1/8 фіналу Ліги Європи-2021/2022, і тоді «Аталанта» двічі обіграла суперника — 3:2 вдома та 1:0 у гостях.

Фаворитом майбутнього фіналу букмекери бачать команду іспанця Хабі Алонсо. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Аталанти» в основний час приймає з коефіцієнтом 4,80, на нічию — 3,75, на виграш «Байєра» — 1,80.

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У прямій трансляції зустріч «Аталанта» — «Байєр» покаже в Україні у прямому ефірі (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Фінал

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22 травня (середа)

«Аталанта» — «Байєр» 22:00 MEGOGO

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Нагадаємо, що у фіналі Ліги конференцій 29 травня на стадіоні «Айя-Софія» в Афінах зіграють грецький «Олімпіакос» та італійська «Фіорентина», а у вирішальному матчі Ліги чемпіонів 1 червня на лондонському «Уемблі» один одному протистоятимуть мадридський «Реал» та дортмундська «Боруссія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський цска звинуватили у підкупі суддів у переможному сезоні Кубка УЄФА.

Фото uefa.com

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