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Спорт

У зірки тенісу Аріни Соболенко новий бойфренд: її колишній наклав на себе руки (відео)

17:03 20 травня 2024
Аріна Соболенко та Георгіос Франгуліс

У чинної чемпіонки Australian Open, другої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко, колишній хлопець якої наклав на себе руки, новий бойфренд.

Днями 26-річна прихильниця лукашенка побувала у гостях у команди Формули-1 «Хаас». Екскурсію тенісистці провели гонщики команди Кевін Магнуссен та Ніколас Хюлькенберг.

У соцмережах Формули-1 пізніше з'явилося відео із Соболенко, яке вона згодом запостила в сторіс. На одному з кадрів тенісистка цілується з чоловіком — 34-річним бразильським бізнесменом із грецьким корінням та автогонщиком Георгіосом Франгулісом. Примітно, що Франгуліс одружений, хоча, з чуток, збирається розлучитися з дружиною.

Про нового обранця Соболенко відомо, що він є співвласником компанії Oakberry, яка виробляє продукти здорового харчування (Аріна є рекламним обличчям бренду). Він, як і тенісистка, мешкає в Маямі.

На тілі чоловіка багато татуювань — переважно на релігійну тематику. На грудях і спині — розп'яття. На біцепсі правої руки — напис «Бійся за нас, воїн Святий Георгій», на передпліччі — «Господь — мій пастир, і я не потребуватиму». На лівій вибитий, як каже Франгуліс, його головний девіз — Ora et Labora («Молись і працюй» — формула від бенедиктинців). У районі серця німецькою мовою зроблено напис «Отче наш».

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Нагадаємо, що раніше Аріна Соболенко була у стосунках з колишнім хокеїстом Костянтином Кольцовим, який покинув дружину з трьома дітьми, щоб бути зі спортсменкою. У березні 2024-го білорус трагічно загинув у Маямі, випавши з балкона готелю. За словами тенісистки, на момент трагедії Кольцов уже не перебував із нею у стосунках.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прихильниця лукашенка Аріна Соболенко влаштувала скандал під час неймовірного матчу на US Open.

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