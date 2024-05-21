Як приготувати картоплю на грилі: з цим трюком вона виходить дуже смачною

Картопля-гриль може бути смачним доповненням до інших страв, особливо м'ясних, або ж подаватися самостійно, наприклад, з соусом на основі йогурту. Картопля на грилі не тільки радує своїм смаком, але й має ще одну перевагу — її дуже легко готувати різними способами, пише Kuchnia.

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Для гриля особливо добре підходить молода картопля, яку не потрібно попередньо обробляти — достатньо лише добре вимити. Якщо ви хочете використовувати стару картоплю, варто вибирати сорти салатної картоплі. Завдяки високому вмісту вологи та низькому вмісту крохмалю вони не розпадаються під впливом тепла.

Картоплю найкраще смажити на грилі зі шкіркою і попередньо наколоти виделкою, щоб тепло легше проникало всередину бульби. Якщо ви хочете прискорити час приготування і уникнути ситуації, коли картопля після нарізки виходить частково сирою, можна відварити її близько 10 хвилин у підсоленій киплячій воді перед тим, як викладати на гриль. Підготовлену картоплю смажте на грилі протягом 10−15 хвилин.

Картопля на грилі добре поєднується з чебрецем, розмарином, базиліком, кропом або майораном. Ви можете або посипати ними картоплю перед смаженням, або змішати спеції з олією, а потім обмазати цим маринадом картоплю і залишити її маринуватися на чверть години.

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Картоплю на грилі добре готувати в алюмінієвій фользі, яка запобігає пригоранню продукту і водночас забезпечує рівномірний розподіл тепла.

Перед загортанням вимиті та висушені бульби наколюють або нарізають віялом, натирають оливковою олією та посипають спеціями. Між надрізами також слід проштовхнути кілька слайсів часнику. Й запікаємо картоплю на грилі у фользі близько пів години. А за допомогою довгої зубочистки перевіряємо, чи достатньо вона м'яка.

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Вершкове масло є чудовим доповненням до запеченої картоплі, надаючи їй аромату та оксамитової текстури.

Нагадаємо рецепт запеченої картоплі з травами.

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