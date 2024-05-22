Дайте розсаді літр кефіру на городі: вона вам обов’язково віддячить відмінним урожаєм

Українські дачники і дачниці охоче сприймають і застосовують на практиці найбільш передові методи вирощування городини на своїх ділянках, адже гарний урожай — це запорука успішності самих фермерів та гарантія їх майбутніх прибутків.

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При цьому, як виявляється, багато вітчизняних аграріїв впевнені, що задіюють далеко не всі резерви, і після війни обов'язково покращать ситуацію на полях, пише Укр.медіа.

Зокрема, йдеться про те, що поки що багато у кого викликає сумніви рецепт «підгодівлі розсади кефіром».

Тобто, багато хто з фермерів вважає, що на городі потрібно застосовувати таку суміш:

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кефір — 1 літр;

зола — 100 гр;

йод — 10 крапель;

вода — 5 л.

Всі ці ігредієнти рекомендують змішати — з тим, щоб отримати універсальне добриво. Цим розчином рекомендують обприскувати рослини 1 раз на тиждень у період їхнього активного росту. За словами експертів, підгодівля містить велику кількість різних вітамінів.

В той же час у даної пропозиції існує і багато опонентів. І, певно, тільки практика підкаже, чи варто здійснювати таке підживлення на наших ланах та городах.

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Крім того, багато фермерів та дачників намагаються задіяти методи, якими користуються їх авторитетні колеги.

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