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«У неї знімальних днів втричі більше»: Даша Трегубова розповіла про акторську кар’єру доньки

11:01 22 травня 2024
Даша Трегубова

Телеведуча й акторка Даша Трегубова поділилася рідкісними фото своєї доньки Поліни та розповіла про її успіхи. Дівчинці виповнилося 12 років, вона не любить, щоб зіркова мама публікувала її світлини. Проте цього разу зробила виняток.

Даша показала, як вони з Поліною прогулювались Києвом. Акторка зізнається, що навіть не помітила, як швидко подорослішала донька.

«У мене вдома завівся підліток (дуже класний). Коли Поліна була маленькою, я жартувала, що різниця наших поколінь така, ніби Nokia народила iPhone. Що мене реально здивувало: як миттєво вона перетворилася з дитини, яка збирає маленьких лялечок, на підлітка, який забирає речі з мого гардероба», — зазначила Даша в інстаграмі.

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Також вона поділилася, що Поліна продовжує зніматися в кіно. Вперше вони разом беруть участь в одному проєкті. У Поліни навіть виявилося більше знімальних днів.

«Зараз ми з нею будемо вперше зніматися в одному проєкті, до того ж у неї знімальних днів втричі більше!» — розповіла Трегубова.

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Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Даша з донькою виїхали за кордон. Проте згодом повернулися до Києва.

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Раніше співачка Наталія Могилевська показала свою молодшу Софію.

Фото: instagram.com/dasha.tregubova

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