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«Відмінно до келиха білого сухого»: галета зі спаржею та беконом від шеф-кухаря Валентини Кущ

11:56 23 травня 2024
Галета зі спаржею

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше ділилася рецептом зеленого борщу, в який вона додавала спаржу, розповіла, як приготувати галети зі спаржею та беконом

«Чудова закуска до келиха білого сухого. Та і взагалі просто, швидко і смачно», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Борошно — 200 гр;
  • Масло вершкове — 100 гр;
  • Яйце (жовтки) — 2 шт. (1 для змащування);
  • Вода холодна — 30 гр;
  • Сіль;
  • Спаржа — 150 — 200 гр;
  • Бекон — 100 гр;
  • Крем-сир — 100 гр;
  • Сир твердий — 50 гр;
  • Кунжут для обсипки (за бажанням).

Приготування:

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  • Замішаємо тісто. Холодне вершкове масло змішаємо швидко з борошном в крихту. Додамо жовток, воду і сіль. Вимішаємо тісто і поставимо в холод на 20 хвилин.
  • Розкатаємо корж, зверху змажемо крем-сиром (можна додати трішки часнику). Зверху викладемо зачищену спаржу. Посипаємо беконом.
  • Згортаємо тісто. Змащуємо жовтком. Посипаємо бортики кунжутом та всю галету сиром.
  • Запікаємо приблизно 20−30 хвилин. Готово!

Раніше рецепт «ідеальної спаржі» дав шеф-кухар Володимир Ярославський.

Фото — скріншот

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