«Відмінно до келиха білого сухого»: галета зі спаржею та беконом від шеф-кухаря Валентини Кущ
Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше ділилася рецептом зеленого борщу, в який вона додавала спаржу, розповіла, як приготувати галети зі спаржею та беконом
«Чудова закуска до келиха білого сухого. Та і взагалі просто, швидко і смачно», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Борошно — 200 гр;
- Масло вершкове — 100 гр;
- Яйце (жовтки) — 2 шт. (1 для змащування);
- Вода холодна — 30 гр;
- Сіль;
- Спаржа — 150 — 200 гр;
- Бекон — 100 гр;
- Крем-сир — 100 гр;
- Сир твердий — 50 гр;
- Кунжут для обсипки (за бажанням).
Приготування:
- Замішаємо тісто. Холодне вершкове масло змішаємо швидко з борошном в крихту. Додамо жовток, воду і сіль. Вимішаємо тісто і поставимо в холод на 20 хвилин.
- Розкатаємо корж, зверху змажемо крем-сиром (можна додати трішки часнику). Зверху викладемо зачищену спаржу. Посипаємо беконом.
- Згортаємо тісто. Змащуємо жовтком. Посипаємо бортики кунжутом та всю галету сиром.
- Запікаємо приблизно 20−30 хвилин. Готово!
Раніше рецепт «ідеальної спаржі» дав шеф-кухар Володимир Ярославський.
Фото — скріншот31
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