«Відмінно до келиха білого сухого»: галета зі спаржею та беконом від шеф-кухаря Валентини Кущ

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше ділилася рецептом зеленого борщу, в який вона додавала спаржу, розповіла, як приготувати галети зі спаржею та беконом

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«Чудова закуска до келиха білого сухого. Та і взагалі просто, швидко і смачно», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Борошно — 200 гр;

Масло вершкове — 100 гр;

Яйце (жовтки) — 2 шт. (1 для змащування);

Вода холодна — 30 гр;

Сіль;

Спаржа — 150 — 200 гр;

Бекон — 100 гр;

Крем-сир — 100 гр;

Сир твердий — 50 гр;

Кунжут для обсипки (за бажанням). Приготування: РЕКЛАМА Замішаємо тісто. Холодне вершкове масло змішаємо швидко з борошном в крихту. Додамо жовток, воду і сіль. Вимішаємо тісто і поставимо в холод на 20 хвилин.

Розкатаємо корж, зверху змажемо крем-сиром (можна додати трішки часнику). Зверху викладемо зачищену спаржу. Посипаємо беконом.

Згортаємо тісто. Змащуємо жовтком. Посипаємо бортики кунжутом та всю галету сиром.

Запікаємо приблизно 20−30 хвилин. Готово!

Раніше рецепт «ідеальної спаржі» дав шеф-кухар Володимир Ярославський.

Фото — скріншот

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