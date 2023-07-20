«Дуже по-літньому, дуже легко і смачно»: зелений борщ від шеф-кухаря Валі Саєнко
Відома кулінарка Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом смачного печива, розповіла, як треба готувати зелений борщ.
«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт зеленого борщу. Дуже по-літньому, дуже легко і смачно. Це не такий наваристий варіант, як ж червоним борщем, але для жаркого періоду саме
Інгредієнти:
Бульйон курячий — 4 л
Картопля — 5 шт
Морква — 1 шт
Цибуля — 1 шт
Часник — 3−4 зубчики
Щавель — 150 гр
Шпинат — 100 гр
Лимон — ¼
Сіль, перець
Для подачі:
Зелень — кріп, петрушка, зелена цибуля
Сметана
Відварні яйця
Бринза чи фета (опціонально)
Спосіб приготування:
«Для початку зваримо бульйон. Саме цей борщ люблю на курячому, він більш делікатний. В бульйон додамо порізано кубиком картоплю. Натерту моркву пасеруємо з нарізаною цибулею і часником. Додаємо до картоплі. Варимо 10 хвилин. За цей час бланширую шпинат з щавелем. Шпинат добре промиваємо, в ньому багато піску. Відриваємо стовбурці і нарізаємо. Бланшируємо 1 хвилину в окропі з соком лимону. Зливаємо воду і додаємо в наш суп. Варимо ще приблизно 15 хвилин. За цей час можна відварити яйця. Обов’язково залити їх холодною водою. Солимо, перчимо, можна додати ще трішки соку лимону. Я подаю все окремо. Окремо м’ясо, яйця, сметану і зелень. Що ще можна додати? Селеру в сам суп, кропиву, спаржу. Яйця не додаю в суп одразу. Це за бажанням», — розповідає Валя Саєнко.
Як писали «ФАКТИ», раніше своїм рецептом зеленого борщу поділилася відома кулінарка Світлана Юрченко.21