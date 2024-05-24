Санкціонувала війну рф проти України: оголошено про підозру топ-соратниці путіна

Служба безпеки повідомила про підозру «керівниці» верхньої палати російського парламенту — ради федерації — валентині матвієнко. За повідомленням спецслужби, жінка не лише санкціонувала вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року, але й координує поширення кремлівського режиму на окупованих рф територіях України під виглядом їхньої інтеграції в «законодавче поле» країни-агресорки.

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«Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті», — повідомляють в СБУ.

Матвієнко входить до найближчого кола соратників лідера Кремля володимира путіна. Саме її підпис стоїть під рішенням верхньої палати російського парламенту про введення військ на територію України. Крім того, матвієнко «узаконила» ратифікацію угод щодо так званого приєднання тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436−2 (Виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Відзначимо, що це не перша підозра, оголошена посадовиці слідчими СБУ. Раніше вона отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України, в т. ч. за підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

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Нагадаємо, що раніше підозру від СБУ отримав і одіозний патріарх російської православної церкви патріарху кирило (гундяєв) — на нього було зібрано доказову базу щодо сприяння збройній агресії рф проти України й заперечення воєнних злочинів окупантів.

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