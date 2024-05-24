росія загрузла в Україні: прем’єр-міністр Угорщини вважає безпідставними побоювання нападу на країну-члена НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми антиукраїнськими заявами, вважає безпідставними побоювання, що росія може напасти на країну-члена НАТО.

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«Російські військові ведуть серйозну і важку війну проти українців, — сказав глава уряду в інтерв'ю громадському мовнику. — Якби росіяни були достатньо сильні, щоб розгромити українців одним махом, вони б це вже зробили. Військовий потенціал НАТО значно перевершує військовий потенціал України. Тому малоймовірно, що росія або будь-яка інша країна нападе на НАТО», пише Zweites Deutsches Fernsehen.

На думку Орбана, це нелогічно, що росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом поглине весь західний світ.

«Шанси на те, що це станеться, надзвичайно малі», — заявив угорський прем’єр.

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За словами Віктора Орбана, який у своїй передвиборчій кампанії в Європі прагне уникнути «більшого залучення у війну», згадки про російську загрозу є «прелюдією до більшого залучення Заходу в українську війну».

Угорщина, член НАТО і ЄС, відмовилася надавати військову підтримку Україні від початку вторгнення.

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Раніше «ФАКТИ» наводили думку міністра з європейських справ Чехії про допомогу Україні: «Орбан — троянський кінь, він руйнує європейську єдність».

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