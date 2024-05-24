Начальниця Золотоніської РВА Ірина Тернова розповіла про незаконне «звільнення» і звернулася до Зеленського

Начальниця Золоніської районної військової адміністрації Ірина Тернова звернулась до президента Володимира Зеленського через своє так зване «звільнення» та незаконні дії очільника області Ігоря Табурця.

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У відеозверненні вона повідомила, що дізналась з телеграм-каналів, що Кабінет Міністрів України погодив її звільнення. Ірина Тернова вважає це рішення наслідком тиску з боку голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

«Усі ці роки Ігор Іванович Табурець мені прямо в очі говорив: ти не людина моєї команди. Я не хочу і не можу бути в команді особи, яка тримає у страху весь мій колектив, весь Золотоніський район. Чого тільки вартують перевірки від Черкаської ОВА, у нас їх було сім за останній час. Я вже не говорю про перевірки від інших установ та організацій. Ігор Табурець постійно натякав і натякає на відкати від Золотоніського району. І це є основною причиною, з якої я не буду і не хочу бути в команді цієї одіозної особи», — заявила Ірина Тернова.

Вона розповіла, що очолює Зотоліську РВА протягом останніх трьох років і разом з командою допомагає району попри усі тягарі повномасштабної війни: допомагають військовослужбовцям, приймають та розселяють внутрішньо переміщеним особам.

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«З 24 лютого 2022 року ми жили на роботі, 24 години 7 днів на тиждень забезпечували життєдіяльність району… Робили все можливо і неможливе для наближення нашої перемоги», — каже голова РВА, натякнувши, що керівництво області тим часом запам’яталось хіба що приторговуванням бронежилетами і вивозом родин за кордон, про що «не писав тільки ледачий».

Ірина Тернова заявила, що відповідно до Закону «Про місцеві державні адміністрації» підстав для її звільнення немає. Вона звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням розібратись в причинах так званого «звільнення» і тим, кому вона така неугодна в Черкаській області.

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«Володимире Олександровичу, я в ваші команді з початку вашої передвиборчої кампанії. Я вірю, що вам не можна навіяти думку про когось чи про щось… Невже один лист-кляуза від одіозного Ігоря Івановича може вирішити долю усього Золотоніського району та подальший його розвиток?» — звернулась голова району.

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Раніше черкаські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Ігорем Табурцем та Іриною Терновою. В липні 2023 року Кабмін виніс догану Терновій за нібито «неналежне здійснення керівництва діяльністю Золотоніської районної державної (військової) адміністрації». У чому полягає «неналежне здійснення керівництва», у розпорядженні Кабміну вказано не було.

Також нагадаємо, що у квітні Зеленський також звільнив скандального голову Броварської РДА.

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