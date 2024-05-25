Спекотно, вітряно, подекуди дощитиме: яку погоду синоптики обіцяють українцям на вихідні, 25 та 26 травня (відео)

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше не виключав, що цього тижня температура повітря місцями підніматиметься до +30 градусов, прогнозує, що у вихідні дні, 25 та 26 травня, на більшій частині території України очікується переважно суха погода з комфортними температурними показниками.

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«У найближчі дві доби погодні умови у більшості регіонів нашої країни обумовлюватиме антициклон із центром над Східноєвропейською рівниною. Суттєвих опадів не передбачається, лише у західній частині, а також місцями на півдні пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер переважатиме східної чверті, у південній половині з поривами місцями до 15 — 20 м/с. На акваторії Азовського моря та у північно-західній частині Чорного моря очікується шторм», — зазначає метеоролог.

Субота, 25 травня:

У західних областях вночі без істотних опадів. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +24…+29 °С. У Карпатах вночі +6…+11°С, вдень +18…+23 °С.

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У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +21…+26 °С.

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У південній частині та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с, на Донбасі вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +20…+25 °С.

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Неділя, 26 травня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С. У Карпатах вночі +4…+9 °С, вдень +18…+23 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

У південних областях та у Криму хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

У східних областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +18…+23 °С.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Володимир Деркач не виключав, що у третій декаді травня в Україні можливі заморозки, дощі та шквальний вітер.

Фото Pixabay

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