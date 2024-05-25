Періодично різні джерела, в тому числі й в самій росії, заявляють, що путін начебто готовий до перемовин щодо припинення бойових дій в Україні, але «з урахуванням реалій, що склалися».

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У той же час аналітики Інститута вивчення війни не виключають, що кремль не влаштує будь-який варіант, який не передбачає повну капітуляцію України. А перемогу в Україні путін ймовірно визначає як передумову для ведення війни з НАТО. Аналітики зазначають, що росія, прагнучи завоювати нашу країну, розраховує на її ресурси для ймовірної війни з країнами Північноатлантичного аль'янсу.

Експерти ISW зазначають, що російське керівництво, яке планує воювати із західними країнами, може припускати, що Україна діятиме на боці Альянсу незалежно від того, буде у неї статус країни-члена чи ні. «Перемога в Україні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливої війни з НАТО, але й забезпечила б росію додатковими ресурсами та людьми, необхідними для широкомасштабної конфронтації з Альянсом», — йдеться в аналітичному звіті.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що перемога росії залишить Європу «під тінню путіна» і зробить світ більш жорстоким та хаотичним.

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Фото з відкритих джерел

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