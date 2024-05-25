39.89 / 40.42 43.24 / 43.93
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Україна потрібна росії для війни з НАТО, — ISW

10:22 25 травня 2024
Російські військові

Періодично різні джерела, в тому числі й в самій росії, заявляють, що путін начебто готовий до перемовин щодо припинення бойових дій в Україні, але «з урахуванням реалій, що склалися».

У той же час аналітики Інститута вивчення війни не виключають, що кремль не влаштує будь-який варіант, який не передбачає повну капітуляцію України. А перемогу в Україні путін ймовірно визначає як передумову для ведення війни з НАТО. Аналітики зазначають, що росія, прагнучи завоювати нашу країну, розраховує на її ресурси для ймовірної війни з країнами Північноатлантичного аль'янсу.

Експерти ISW зазначають, що російське керівництво, яке планує воювати із західними країнами, може припускати, що Україна діятиме на боці Альянсу незалежно від того, буде у неї статус країни-члена чи ні. «Перемога в Україні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливої війни з НАТО, але й забезпечила б росію додатковими ресурсами та людьми, необхідними для широкомасштабної конфронтації з Альянсом», — йдеться в аналітичному звіті.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що перемога росії залишить Європу «під тінню путіна» і зробить світ більш жорстоким та хаотичним.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

97

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

ТЦКтаСП

Покарання не буде: в Міноборони назвали причини не приходити за повісткою до ТЦК

Фінансовий дощ

Трохи зачекайте, і гроші поллються рікою: на які знаки Зодіаку обрушиться «фінансове цунамі» після 25 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту