Наркоторговці під виглядом військових у комендантську годину розвозили Києвом кокаїн (фото)
В столиці викрили чергову банду наркоторговців, які розвозили клієнтам кокаїн в комендантську годину, вдаючи із себе військових.
Як зазначають в Київській міській прокуратурі про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну на території міста Києва (ч. 2 ст. 307 КК України) повідомлено чотирьом особам.
«Згідно з даними слідства, група осіб в період з лютого по травень 2024 року приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар. Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс. Під час обшуків у них вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.
В поліції Києва додали, що організував незаконний «бізнес» уродженець Чернігівської області, 1975 року народження. Він залучив до незаконної діяльності трьох знайомих мешканців столиці віком від 38 до 48-ми років.
Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає до 10 років позбавлення волі.
Раніше в Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком 135 млн грн.
Фото поліції144
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