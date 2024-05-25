39.90 / 40.42 43.25 / 43.93
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Наркоторговці під виглядом військових у комендантську годину розвозили Києвом кокаїн (фото)

13:59 25 травня 2024
Кокаїн

В столиці викрили чергову банду наркоторговців, які розвозили клієнтам кокаїн в комендантську годину, вдаючи із себе військових.

Як зазначають в Київській міській прокуратурі про підозру у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну на території міста Києва (ч. 2 ст. 307 КК України) повідомлено чотирьом особам.

«Згідно з даними слідства, група осіб в період з лютого по травень 2024 року приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар. Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс. Під час обшуків у них вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.

В поліції Києва додали, що організував незаконний «бізнес» уродженець Чернігівської області, 1975 року народження. Він залучив до незаконної діяльності трьох знайомих мешканців столиці віком від 38 до 48-ми років.

Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає до 10 років позбавлення волі.

Раніше в Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком 135 млн грн.

Фото поліції

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
144

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Зірка на небі

Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Ірина Морозюк та Олександр Алієв

Дружина ексфутболіста збірної України заявила на камеру, що зраджувала чоловікові з Алієвим (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту