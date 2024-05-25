Незадовго до того, як 10 травня російські війська прорвалися через північний кордон України, бійці 92-ї окремої десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс. Робота супутникового інтернету Starlink, який солдати використовують для зв'язку, збору розвідданих і проведення атак за допомогою безпілотників, сповільнилася до мінімуму, пише The New York Times.

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Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, був критично важливим для українських військових з перших днів війни. Без повноцінного зв'язку вони не могли швидко спілкуватися та ділитися інформацією про раптовий наступ і вдавалися до надсилання текстових повідомлень. За словами українських солдатів, чиновників та експертів з радіоелектронної боротьби, їхній досвід повторився по всій новій лінії північного фронту.

Перший випадок, коли росіяни спричинили широкомасштабні перебої в роботі Starlink, стався під час наступу ворога на Харківщині. Якщо подібне їм вдасться і надалі, це може означати тактичний зсув у конфлікті, що підкреслить вразливість України та її залежність від послуг, які надає компанія Ілона Маска. Оскільки Сполучені Штати та уряди інших країн співпрацюють зі SpaceX, ці перебої підіймають ширші питання щодо надійності Starlink у боротьбі з технічно оснащеним супротивником.

В нещодавньому інтерв'ю міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров заявив, що нещодавні російські атаки на Starlink, схоже, були здійснені із застосуванням нових і більш досконалих технологій. Раніше сервіс чудово справлявся з перешкодами на полях битв, де широко застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, глушіння радіосигналів та інші перебої в роботі зв'язку. Але росіяни зараз «випробовують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це дуже важливо для нас», сказав Федоров, не надаючи деталей про те, що він назвав їхніми «потужними» системами радіоелектронної зброї. Він додав, що Україна постійно спілкується зі SpaceX для розв'язання проблем.

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Минулого місяця чиновник, який очолює російські сили з радіоелектронної боротьби, заявив державним ЗМІ рф, що військові внесли Starlink до «списку цілей» і розробили можливості для протидії цьому сервісу. Хоча Михайло Федоров заявив, що найближчим часом робота Starlink має покращитися, за словами солдатів і чиновників, деякі збої в роботі системи були пов'язані з російськими атаками. За їхніми словами, будь-які перебої в критичні моменти на полі бою ставлять і без того виснажену українську армію в ще більш невигідне становище.

Карі А. Бінген, колишня співробітниця Міністерства оборони США й експертка з питань радіоелектронної боротьби, сказала, що Starlink та інші супутникові комунікації можуть бути порушені за допомогою використання потужної радіочастоти, яка перевантажує лінії зв'язку. За її словами, невидимі атаки, як правило, здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею, прикріпленою зверху.

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«Це, природно, під прицілом російських сил, — сказала пані Бінген, яка зараз є директоркою проєкту з аерокосмічної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. — Це погіршує можливості українських військ зв'язуватися на полі бою».

Пояснення перебоїв у роботі Starlink в Україні протягом останнього року різняться. Деякі експерти кажуть, що росія стала ефективніше втручатися в сигнал між супутниками та терміналами Starlink на землі, використовуючи потужні й точні глушилки. Інші припускають, що роботу сервісу порушила спеціалізована електронна зброя, встановлена на безпілотниках, яка може заплутувати сигнали GPS — глобальної системи позиціювання, що використовується для визначення місцеперебування супутників.

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Різке збільшення використання Starlink також може погіршити якість послуг. У деяких випадках технічні обмеження, покликані утримати російські війська від використання системи Starlink, завдають шкоди українським солдатам на лінії фронту. В інших випадках перебої можуть бути випадковими, як, наприклад, на початку травня, коли компанія SpaceX повідомила про проблеми з обслуговуванням по всьому світу через сонячні бурі.

Михайло Федоров сказав, що український уряд постійно тестує нові системи. За його словами, військові вже мають спеціалізовані системи для морських безпілотників, які знищили низку російських кораблів у Чорному морі.

Раніше розслідування, проведене західними ЗМІ, виявило, що російські війська також використовують термінали Starlink в Україні.

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