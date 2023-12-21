Суцільне розчарування: ці японські автомобілі експерти купувати не радять

Японські автомобілі зазвичай користуються попитом, зокрема, за свою надійність.

Втім, й у компаній з країни Сонця, що сходить, є не дуже вдалі моделі. Як пише mmr.net.ua, автоексперти назвали марки автівок, яких краще уникати.

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Mitsubishi Eclipse — це маленький спортивний автомобіль з надмірною витратою пального. Моделі попередніх років можна придбати за порівняно доступною ціною. Але Mitsubishi, вироблені між 1999 і 2003 роками та в 2007 році не відрізняються надійністю. Ободи та колеса, як правило, легко пошкоджуються, що призводить до швидкого зношення шин. Інтер’єр зроблений з не дуже якісних матеріалів, тому і виглядає дешево. Водії також повідомляли про проблеми з автоматичною коробкою передач, силовим приводом і управлінням.

Honda CRX Del Sol — автівка, розроблена для заміни улюбленої багатьма Honda CR-X у 1992 році, була суцільним розчаруванням. Протікав дах, у салоні було шумно, ротори передніх гальм мали тенденцію до деформації.

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Mazda RX-8 — перше покоління продавалося з 2004 по 2008 рік. Авто оснащене 4-циліндровим двигуном з потужністю 212 к.с. Авто посідає лише 11 місце за надійністю з 19 моделей Mazda, оцінених MadzaProblems.com. Водії скаржаться на несправності, ривки гідропідсилювача керма, надмірне споживання оливи.

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Toyota Paseo — модель випускали з 1991 по 1997 роки. Справа не стільки в тому, що Paseo — погана машина. Авто не страждає від механічних проблем, як інші в цьому списку. Вона просто не змогла захопити серця водіїв 90-х, тому Toyota швидко припинила виробництво.

Suzuki Samurai і Suzuki X-90 — першу модель випустили з квадратними лініями, що нагадують Jeep Wrangler. Але Consumer Reports оцінили автомобіль як «неприйнятний», зокрема, через те, що він був схильний до перекидання під час різких маневрів. Наступник Suzuki X-90 мав подібну проблему та «дивний дизайн».

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Раніше експерти назвали три вживані японські авто, які самі японці вважають «вічними».

Фото Pixabay

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