Повинна мати гербову печатку: адвокат розповів, чому звичайні працівники ТЦК не мають права підписувати повістку

Згідно слів глав Нацполіції, його підлеглі не будуть вручати повістки військовозобов’язаним, оскільки не мають на це повноважень.

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Даний факт підтверджує і адвокат Роман Сімутін.

Згідно з його роз'ясненням, і відповідно до пункту 31 постанови Кабміну від 16 травня 2024 № 560 повістки мають право вручати:

представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної адміністрації;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств та в місцях виконання працівниками робіт.

Також Роман Сімутін звертає увагу на те, що пункт 32 постанови Кабміну № 560 чітко визначає, що особи, які мають право здійснювати заходи оповіщення на території області повинні мати Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

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Таке посвідчення видається головою обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

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«Тобто, будь-який працівник ТЦК або особа у формі не має повноважень вручити повістку, якщо він не має Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки», — підкреслює адвокат.

При цьому, при врученні повістки, крім Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, працівник ТЦК повинен показати вам своє посвідчення офіцера або військовий квиток, а представники структурних підрозділів держадміністрацій, виконавчих органів рад — свій паспорт.

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«Якщо вам намагається вручити повістку особа, яка не має Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, то такі її дії є незаконними та можуть бути оскаржені у суді. Відповідно, якщо повістку вам вручає неуповноважена особа, ви відмовляєтесь її отримувати, але на вас все одно складають Акт відмови від отримання повістки та здійснюють адмінзатримання та доставку до ТЦК, то є всі підстави оскаржити такі дії працівників ТЦК та поліції у судовому порядку та визнати їх протиправними», — пише адвокат у своєму акаунті в соціальній мережі.

У суді така посадова особа ТЦК буде повинна доводити наявність у неї Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Нагадаємо, що напередодні юристи назвали ті причини, з яких можна не прийти за повісткою в ТЦК і СП.

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