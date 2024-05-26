Два мобільних оператори введуть нові коди: з яких цифр починатимуться номери

Всупереч війні та підвищенню тарифів більшість українців продовжують користуватись мобільним зв'язком і, схоже, бажаючих користуватися мобільними сервісами, в тому числі і зв'язком у форматі 5G в разі його появи, не стає менше.

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Можливо, саме розрахунком на збільшення номерної бази продиктовано рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра (НКЕК) дати дозвіл «Київстар» і Vodafone на впровадження нових кодів.

Зокрема, дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів з кодом мережі призначення 77 для надання послуг на території України строком на 5 років видано оператору Kyivstar, йдеться в повідомленні Комісії.

Також дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів з кодом мережі призначення 75 для надання послуг на території України строком на 5 років видано оператору Vodafone Ukraine.

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Невдовзі у нових абонентів з’явиться можливість обирати номер Vodafone, який починається у національному форматі запису на 075 або у міжнародному форматі +38075 та номер Kyivstar, який відповідно починається на 077 або +38077, де перша цифра «0» означає національний (міжміський) префікс, а символ + (плюс) означає міжнародний префікс.

Також наголошується, що усі існуючі коди мереж мобільних операторів залишаються в розпорядженні операторів і змінюватися не будуть:

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Vodafone Ukraine використовує чотири коди мережі: 50, 66, 95, 99;

Kyivstar оперує п’ятьма кодами мережі: 67, 68, 96, 97, 98;

а Lifecell використовує три коди мережі: 63, 73, 93.

Нагадаємо, що після російської атаки на Трипільську ТЕС та інші енергетичні об’єкти не виключене запровадження масових відключень електроенергії. Тому в Міністерстві цифрової трансформації України дали поради, як залишатися на зв’язку під час відсутності електрики.

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