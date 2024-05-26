Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: в київському ТЦК розповіли подробиці

Система «Оберіг», через яку налагоджена взаємодія між ДПСУ та Міноборони, збирає дані про військовозобов'язаних з уже наявних реєстрів.

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Про це повідомив заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва підполковник Павло Литвин, пише «Громадське».

Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного, і вже через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

«Паперовий облік військовозобов’язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знав, де її шукати. Начебто маємо десятки тисяч військовозобов’язаних, а поповнити армію нема ким. Спробуй, вручи повістку, якщо людина не відчиняє тобі двері…», — зазначив Литвин.

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З його слів, територіальний центр комплектування як установа працює цілодобово, проте це не означає, що послуги надаються 24/7. Відомо, що людей, які захочуть під час комендантської години стати відвідувачами ТЦК, мають передати поліції як порушників, а іншою причиною є людський фактор.

Тому велика надія, за словами співробітника ТЦК, покладається сам на «Оберіг» — єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних і резервістів віком від 18 до 60 років, який збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку. Раніше вся інформація зберігалась здебільшого в паперових картках у ТЦК. Ці дані можна було легко «загубити» або втратити.

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Тепер реєстр «Оберіг» має спростити процес мобілізації до лав ЗСУ, підвищити ефективність роботи ТЦК та запобігати корупції.

Принагідно нагадаємо також важливий нюанс щодо процедури вручення повісток — на це мають право лише уповноважені особи, які отримали спеціальне посвідчення.

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