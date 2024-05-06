Рецепт дивовижного салату від Наталі Калніної: чим довше стоїть, тим смачнішим стає

Піст закінчився, але після перших днів скоромної їжі деяким людям хочеться «зробити перерву», щоб не було різкого переходу до «важких» для шлунка страв.

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Саме для таких людей пропонує вихід відома кулінарка Наталя Калніна.

Сьогодні, у понеділок, вона радить приготувати салат зі звичайнісінької капусти, такий, як колись готували у заводських та шкільних їдальнях.

«В цьому салаті все просто, але є секрет технології, який і дає бажаний результат», — говорить Людмила.

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Для приготування салату знадобиться:

капуста — 600 г

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морква — 1 шт

сіль — 0,5 чайн л

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цукор — неповна столова л

оцет — 1 столова л

олія холодного віджиму.

Капусту нарізати тонко, моркву натерти, додати сіль, цукор, оцет та олію. Добре перемішати. Салат поставити у холодильник на годину.

Після цього можна подавати до столу.

Зберігати такий салат можна від 3 до 5 днів.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачну та корисну закуску з квасо, а також салат з редискою та авокадо.

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