Де і коли дивитися онлайн «Олімпіакос» — «Фіорентина»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на фінал Ліги конференцій

У середу, 29 травня, слідом за фіналом Ліги Європи відбудеться вирішальний матч Ліги конференцій. На арені АЕК в Афінах трофей розіграють грецький «Олімпіакос» (колишній клуб Олега Блохіна, Олега Протасова і Геннадія Литовченка) та італійська «Фіорентина» (екскоманда Олександра Яковенка), що у минулому сезоні поступилася у фіналі турніру англійському «Вест Хему» (1:2).

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Зазначимо, що клуби з Пірея (бронзовий призер чемпіонату Греції) та Флоренції (восьма команда серії А) ніколи раніше не перетиналися один з одним у єврокубках, а греки взагалі вперше зіграють у вирішальному протистоянні.

У майбутньому фіналі, тріумфатор якого отримає місце у груповому турнірі Ліги Європи, букмекери надають невелику перевагу італійцям, які перемагали у Кубку кубків в 1961 році. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Олімпіакоса» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,90, на нічию — 3,20, на виграш «Фіорентини» — 2,25.

У прямій трансляції зустріч «Олімпіакос» — «Фіорентина» покаже в Україні у прямому ефірі (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

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Ліга конференцій. Фінал

29 травня (середа)

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«Олімпіакос» — «Фіорентина» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що у вирішальному матчі Ліги чемпіонів 1 червня на лондонському «Уемблі» один одному протистоятимуть мадридський «Реал» та дортмундська «Боруссія».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фотоколаж uefa.com

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