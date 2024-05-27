У кріслі колісному: популярний комік вразив світлиною

Популярний комік, учасник проєкту «Ліга сміху» Віктор Розовий одужує після тяжкого поранення. На своїй сторінці у соціальній мережі він опублікував світлину на який сидить у кріслі колісному. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Віктор став добровольцем, служив у 3-й штурмовій бригаді, а зараз відновлюється після осколкового поранення голови.

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На світлині поруч з Віктором його дружина Ольга, з якою вони побралися 8 березня цього року та їх родинний улюбленець. Поки що Розовий не може пересуватися самостійно, а лише за допомогою крісла колісного. Відомо, що Віктор отримав осколкове поранення голови наприкінці березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Травма була важкою, але лікарям вдалося врятувати життя коміка. Тепер його чекає тривале лікування та відновлення. Раніше Ольга Розова повідомляла, що Віктора збиралися відправити за кордон на лікування. Однак лікарі ще не дозволяють пересуватися йому на далекі відстані.

У мережі Віктору Розовому бажають скорішого одужання та повернення до творчості.

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«Скорішого одужання чоловіче! — написали у коментарях. — Ти потрібен своїй країні не тільки на фронті! Сил вашій сім’ї!»

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Нагадаємо, на фронті загинув український актор Віктор Доманський.

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