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Євген Нищук показав сина та доньку від молодої коханої

16:29 27 травня 2024
Євген Нищук

Колишній міністр культури України, Євген Нищук, який зараз є генеральним директором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, вперше за довгий час показав молодших дітей. Вітаючи з днем Києва, він опублікував фото з п’ятирічним сином та дворічною донькою.

«З днем улюбленого міста! Міста парків та каштанів, міста натхнення та любові, потужного міста сильних людей, міста, що бореться, дає відсіч ворогу та, попри тривоги та обстріли, впевнено стоїть на пагорбах Дніпра як мудрий древній воїн. Бо тут — дім! І тут ворог не пройде! Ми разом з тобою обов'язково вистоїмо і плакатимемо разом від щастя просто на Хрещатику у день нашої перемоги. Вітаю, Києве!» — написав Євген Нищук.

Мамою дітей є акторка Молодого театру Анастасія Блажчук, яка молодша за Нищука на 18 років.

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Євген Нищук не афішує особисте життя.
Нагадаємо, у 2016 році через тяжку хворобу померла його дружина, акторка Оксана Батько-Нищук. У них є 29-річний син Олекса. Наразі Євген офіційно не одружений.

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Раніше, «ФАКТИ» писали про те, що Джамала народила третього сина.

А блогерка Даша Євтух дала незвичне ім’я своїй новонародженій донечці.

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Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

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