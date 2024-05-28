Арешт генерала Попова в росії: аналітики розповіли, що за цим стоїть

Підконтрольні агресору «медіа» досить жваво обговорюють затримання та арешт гарнізонним військовим судом у москві колишнього командувача 58-ї армії агресора генерал-майора Івана Попова. Він підозрюється в «шахрайстві в особливо великих розмірах», причому це розслідування ведуть не цивільні, як щодо інших знятих бонз армії агресора, а військові структури слідчого комітету росії.

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Водночас злочинні військкори окупантів стали масово виправдовувати Попова та вимагати його звільнення. Судячи з цього «обміну думок», Попов був затриманий за сто мільйонів, що розчинилися на оборонних укріпленнях, а саме — звинувачується у розкраданні та продажу металоконструкцій, що призначалися для будівництва укріплень 58-ї армії. Попов раніше командував цією армією окупантів, яка діяла влітку 2023 року в районі Токмаку, констатують в Асоціації реінтеграції Криму:

«11 липня минулого року Попова нібито було відсторонено від командування армією за вимогу про ротацію довірених йому частин на доповіді у начальника генштабу росії Валерія Герасимова, у відповідь на що Герасимов звинуватив Попова в панікерстві та шантажі. 12 липня депутат держдуми Андрій Гурулєв, який у минулому також командував 58-ю армією, опублікував звернення голосом Попова „до товаришів по службі“. У зверненні Попов заявив, що він нібито позначив усі проблемні питання, що існують на сьогодні в армії, втім, не ясно, чи було дане правдошукання насправді, чи воно придумане заднім числом Поповим, що потім загубився майже на рік, ймовірно, у сирійському угрупованні агресора».

Аналітики зазначають, що Попов робив свою кар'єру на Кавказі та брав участь в агресії проти Грузії у 2008 році, а після початку окупації півострова став до травня 2018 року начальником штабу сухопутного 22-го армійського корпусу чорноморського флоту, що базується в Криму, та одночасно — начальником Сімферопольського військового гарнізону агресора, де він, серед іншого, приймав військовий парад 9 травня 2019 року. У червні 2022 року раніше переведений до Калінінграда Попов сплив як командир російських військ в районі Балаклії, а далі він змінив попереднього командира 58-ї армії Михайла Зуська, нинішня доля якого є загадкою. На чолі 58-ї армії 2023 року Попова змінив генерал-лейтенант Денис Лямін.

На думку експертів, нинішній арешт Попова свідчить про спробу деяких груп у керівництві генштабу агресора продемонструвати кремлю заздалегідь заготовлених винних і віддати їх у жертву під час анонсованих чисток.

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