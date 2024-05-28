Американський генерал пояснив, яка кількість F-16 може змінити хід війни

Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула, який прослужив у лавах американської авіації 34 роки, розповів в інтерв’ю українським ЗМІ про важливість атаки Україною об’єктів на території рф. Раніше повідомлялося, що слідом за Великою Британією надала дозвіл на використовування зброї по об’єктах на території росії і Швеція, а у США йдуть дебати з цього приводу.

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«Чим частіше Україна зможе безпосередньо атакувати російські аеродроми, центри управління та контролю, комунікації, паливні, електрогенеруючі об’єкти та інші критичні ключові для росіян об’єкти, тим більша ймовірність того, що Україна досягне своїх цілей. Так, авіація має потенціал бути вирішальною. Але, ймовірно, найкращий спосіб для України досягти своїх військових цілей — скоординовані дії в усіх сферах: повітряній, космічній, морській, сухопутній, кіберпросторі. Так можна паралізувати здатність росії продовжувати агресію і злочини проти українського народу», — сказав генерал.

Генерал зазначив, що Україна мала отримати F-16 ще два роки тому, але це вже в минулому. Тому зараз потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку отримуємо зараз.

«F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому. Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил», — резюмував військовий.

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Раніше повідомлялася думка військового експерта про головні проблеми, з якими зіткнулась українська армія на сході.

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