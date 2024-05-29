«Підростає донечка, яка так схожа на тата»: подробиці судового розгляду справи судді Тандира, який збив на смерть військового

У ніч на 26 травня минулого року на одному з блокпостів на в’їзді в столицю суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. Військовому, який виховував з дружиною трьох дітей, було всього 22 роки. З моменту трагедії пройшов рік, й адвокат потерпілої сторони Віталій Сердюк повідомив деталі судового розгляду цієї трагедії.

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Нацгвардієць Вадим Бондаренко

«Рік прагнення справедливості, адже у загиблого залишилися дружина, троє малолітніх дітей, брат та батьки. Вони і є потерпілими у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олексія Тандира за ч. 3 ст. 286−1 КК України. У винуватості Олексія Тандира сумнівів немає. Впродовж досудового розслідування та судового розгляду цієї справи, який наразі триває у Святошинському районному судді м. Києва, зібрано достатньо доказів, — вважає адвокат. — Встановлено, що після відпочинку на риболовлі та застілля з друзями за межами міста Києва, Олексій Тандир, повертаючись до Києва за кермом автомобіля „Лексус“ у стані сп’яніння, порушуючи низку вимог ПДД, на великій швидкості збив Вадима Бондаренка під час несення ним військової служби на блокпосту неподалік Києва».

Адвокат додав, що у справі зібрано близько 17 висновків експертів, які підтверджують встановлену версію обвинувачення.

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«З вересня 2023 року проведено більше 22 засідань у Святошинському суді. Зараз справа на стадії допиту свідків. 13 свідків обвинувачення вже допитано. Більшість з них підтверджують стан алкогольного сп’яніння судді Тандира за кермом. Твердження Олексія Тандира, що він начебто був пасажиром, а не водієм, відмова від проходження освідування на стан сп’яніння, підміна біологічних зразків сечі для експертизи на воду зі слиною, намагання вплинути на експертів та інші його дії, які ми спостерігаємо у цій справі, є ніщо інше як спроба уникнути покарання та неготовність нести відповідальність за свої дії», — написав адвокат.

Сердюк додав, що родиною загиблого Вадима Бондаренка у суді пред’явлено до обвинуваченого цивільні позови на загальну суму в 40 мільйонів гривень та ініційовано арешт його майна.

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«Адже позиція потерпілих є послідовною — матеріальне відшкодування має бути лише за вироком суду. Дізнавшись про це, обвинувачений Тандир в умовах тримання в СІЗО позбувся свого майна, розлучившись та переоформивши його на свою дружину. Справа триває. Віримо у справедливість!», — пише адвокат Віталій Сердюк.

Дружина Вадима Бондаренка Анна з двома старшими дітьми

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До перших роковин загибелі чоловіка Вадима його кохана Анна з трьома дітьми повернулася з Фінляндії в Тальне — на малу батьківщину Вадима, де він похований. Разом із батьками бійця вони пішли на могилу.

«Ти — наш біль і наша втрата. Підростає твоя донечка, яка так схожа на тебе. Пекучий біль пронизує серце наскрізь. Вічна пам’ять тобі, мій сину», — написав у соцмережі тато загиблого Валерій Бондаренко та опублікував світлину із кладовища.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на в’їзді в Київ знову збили військового.

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