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Салат з тунцем та яєчним млинцем: корисний та дуже смачний

20:18 3 травня 2024
Салат з тунцем та яєчним млинцем

Вечеря — це один із основних прийомів їжі. Але після насиченого трудового дня не завжди є час та бажання щось готувати. Тому на «виручку» може прийти те, що завжди є під рукою. А це не зовсім корисно може бути для вас, пише дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше давала рецепт дієтичного тирамісу. Вона за легкі, ситні та смачні вечері. Тому поділилась рецептом салату, який ідеально підійде для вечері.

Складники:

  • тунець консервований — 80 г
  • яйце — 1 шт.
  • листя салату/капуста — 30 г
  • перець — 30 г
  • помідор — 30 г
  • огірок — 30 г
  • зелень і спеції — за смаком.

Заправка: олія оливкова + сік лимона + гірчиця

Приготування:

Яйце гарно перемішуємо і на гарячій сковорідці, злегка змащеній олією, смажимо яєчний млинець. Яєчний млинець розрізаємо навпіл, потім ще навпіл і нарізаємо смужечками довільної товщини. Овочі нарізаємо соломкою. Змішуємо всі інгредієнти і заправляємо заправкою.

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Нагадаємо рецепт млинців з цільнозернового борошна.

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