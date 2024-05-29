Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) вплинули на ефективність зв’язку та окремих західних систем зброї в Україні у 2023 році, оскільки Україна та росія продовжують конкурувати в технічному перегоні проти нападу та захисту. The Washington Post і New York Times повідомили 24 і 25 травня відповідно, що високопоставлені українські військові офіційні джерела та українські військові описали, як російська РЕБ раніше знижувала ефективність західної зброї в Україні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією NYT, у період з січня по серпень 2023 року показник успішності снарядів M982 Excalibur знизився з 55 відсотків до семи відсотків і що українські сили припинили використовувати ці снаряди. Повідомляється, що на початку 2023 року українські збройні сили також мали проблеми з керованими боєприпасами JDAM-ER.

«Американські виробники JDAM-ER поставили в Україну більш стійкі до РЕБ системи в травні 2023 року, але російські війська адаптували свої контрзаходи, в результаті чого показник успішності JDAM-ER впав до найнижчої точки в липні 2023 року», — пишуть аналітики ISW.

Водночас The Washington Post зазначає, що показник успіху JDAM-ER становив понад 60 відсотків протягом більшої частини 2023 року. Ефективність українських ракет M30/M31 для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) також знизилася, але в оцінці українських військових, яку переглянула Washington Post, не обговорювалися ці питання.

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Відомо, що російські війська часто розгортають системи РЕБ поблизу штабів і командних центрів, а Томас Вітінгтон з Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) повідомив NYT, що українські війська зосередилися на завданні ударів по стаціонарним російським радарам та іншому обладнанню РЕБ, особливо в окупованому Криму. Все для того, щоб потім завдати удару по російських командних пунктах і складах постачання.

Українські сили, зокрема, нещодавно завдали успішних ракетних ударів Atacms по російських цілях в окупованій Україні, включаючи Крим, що свідчить про те, що наші захисники змогли принаймні частково подолати російський захист.

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«росія та Україна ведуть змагання між нападом і захистом, оскільки обидві сторони прагнуть адаптуватися до нововведень іншої», — констатують аналітики ISW у звіті.

Раніше повідомлялося, що дало можливість росіянам прорватися на Харківщину.

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