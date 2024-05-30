Незвичайне варення з ревеню: здивуйте свою родину смаколиком
Варення походить від слова варити. Але, виявляється, воно може бути запеченим. Парадокс? Якоюсь мірою — так. Але до парадоксів у гастрономії нам не звикати, адже в меню ресторанів сьогодні можна зустріти смажене морозиво та теплий салат. А чи чули ви про сирий борщ чи, наприклад, сливовий суп?
Сьогодні варення готують і у сковороді, і на деку. Часто у варення додають, окрім цукру, всілякі прянощі. Іноді поєднують кілька видів ягід та фруктів. Таке варення не купиш у магазині.
Рецептом запеченого варення з ревеню та чаю каркаде поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Це варення смачне та незвичайне, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — і переконайтесь у цьому самі. Готується таке варення легко та просто.
Варення з ревеню та чаю каркаде
Ревень — 300 г
200 г води
150 г цукру
2 гвоздички
15 г чаю каркаде
Ревінь нарізати на шматочки, залити чаєм каркаде, додати цукор і гвоздику. Дати трохи постояти. Потім запікаємо варення за 180 градусів 20−40 хвилин.
І смачного!
А про те, як приготувати корисне варення із зелених горіхів, розповіла кулінарка Ольга Черкевич.
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Фото з альбому Елли Іванової2
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