Незвичайне варення з ревеню: здивуйте свою родину смаколиком

Варення походить від слова варити. Але, виявляється, воно може бути запеченим. Парадокс? Якоюсь мірою — так. Але до парадоксів у гастрономії нам не звикати, адже в меню ресторанів сьогодні можна зустріти смажене морозиво та теплий салат. А чи чули ви про сирий борщ чи, наприклад, сливовий суп?

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Сьогодні варення готують і у сковороді, і на деку. Часто у варення додають, окрім цукру, всілякі прянощі. Іноді поєднують кілька видів ягід та фруктів. Таке варення не купиш у магазині.

Рецептом запеченого варення з ревеню та чаю каркаде поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це варення смачне та незвичайне, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — і переконайтесь у цьому самі. Готується таке варення легко та просто.

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Варення з ревеню та чаю каркаде Ревень — 300 г 200 г води 150 г цукру РЕКЛАМА 2 гвоздички 15 г чаю каркаде РЕКЛАМА Ревінь нарізати на шматочки, залити чаєм каркаде, додати цукор і гвоздику. Дати трохи постояти. Потім запікаємо варення за 180 градусів 20−40 хвилин. І смачного!

А про те, як приготувати корисне варення із зелених горіхів, розповіла кулінарка Ольга Черкевич.

Фото з альбому Елли Іванової

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