Світоліна на характері пробилася в третє коло «протверезілого» «Ролан Гаррос» (відео)

На кортах Парижа триває один із чотирьох турнірів серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос», дворазова чемпіонка якого скинула з себе одяг в Антарктиді.

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Блискуче стартувала на змаганнях у столиці Франції перша ракетка України Еліна Світоліна (19-а у світовому рейтингу), яка минулого сезону дісталася чвертьфіналу «Ролан Гаррос». Після перемоги у першому колі над експершою ракеткою світу чешкою Кароліною Плішковою (52-а) — 3:6, 6:4, 6:2 29-річна одеситка у поєдинку другого раунду за 1 годину 52 хвилини дотиснула на тай-брейку чемпіонку двох турнірів WTA, 21-річну француженку Діан Паррі — 6:4, 7:6 (3).

Вихід у третє коло престижних змагань (дев'ятий в кар'єрі!) приніс Еліні 158 тисяч євро призових «брудними». Наступною суперницею українки стане переможниця протистояння між румункою Аною Богдан (64-а) та нейтральною росіянкою Анастасією Павлюченковою (22-а).

Додамо, що в третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції із загальним призовим фондом 53 мільйони 478 тисяч євро зіграє ще одна українська тенісистка — півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська (32-а), яка в матчі другого кола розгромила китаянку Ван Яфань (68-а) — 6:2, 6:0 і вже показала свій найкращий результат на кортах Парижа. Наступною опоненткою 24-річної одеситки стане третя ракетка світу Коко Гауфф із США.

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До речі, менеджмент «Ролан Гаррос» після скарг на поведінку вболівальників заборонив на трибунах алкоголь. Раніше любителі тенісу «під мухою» провокували першу ракетку світу Ігу Швьонтек, а один із уболівальників навіть плюнув у бельгійського тенісиста Давида Гоффена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Australian Open підтвердив роман із російською тенісисткою, яка старша за нього на три роки.

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Фото j48tennis

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