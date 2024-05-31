Поки без Луніна та Довбика: збірна України розпочала у Німеччині підготовку до Євро-2024 (відео)

Збірна України з футболу, яка здобула путівку на Євро-2024, розпочала у Німеччині підготовку до чемпіонату Європи з футболу, який пройде з 14 червня по 14 липня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Частина збірників прибула поїздом з Києва до польського Пшемишля, а потім здійснила переліт із Жешува до Нюрнберга (до речі, Олександр Зінченко зізнався, що не був на залізничному вокзалі в Києві та не їздив поїздом в Україні аж 11 років).

Вже в містечку Герцогенаурах (25 км від Нюрнберга), що відоме на весь світ завдяки непримиренним конкурентам братам-засновникам двох знаменитих компаній-виробників спортивного одягу Аді та Руді Даслерам, «жовто-сині» зустрілися з головним тренером команди Сергієм Ребровим та партнерами зі збірної.

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Перше тренування наші футболісти, які привітали з 25-річчям Віталія Миколенка (захисник «Евертона» та Георгій Судаков працювали за індивідуальною програмою), провели на стадіоні аматорського клубу «Ельтерсдорф». Останніми до розташування збірної України мають прибути форвард «Жирони» Артем Довбик та воротар «Реала» Андрій Лунін, на клуб якого 1 червня очікує на «Уемблі» фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської «Боруссії».

Як відомо, команда Сергія Реброва в рамках підготовки до чемпіонату Європи проведе три товариські матчі. 3 червня «жовто-сині» зіграють у Нюрнберзі з господарями Євро-2024 німцями. Наступного дня наша збірна вилетить до Варшави. У столиці сусідньої держави українці проведуть наступний підготовчий поєдинок — із Польщею 7 червня. Заключною грою передтурнірного збору стане зустріч із національною командою Молдови 11 червня у Кишиневі. Наступного дня, 12 червня, «жовто-сині» прибудуть до місця постійної дислокації на Євро-2024 — у німецьке містечко Вісбаден.

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Нагадаємо, що збірна України за підсумками жеребкування зіграє на чемпіонаті Європи в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.

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Фото uaf.ua

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