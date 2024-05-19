Вівсяне печиво із журавлиною: діти його точно оцінять



Для приготування вівсяного печива з журавлиною (раніше ми публікували рецепт вівсяників з родзинками) знадобиться мінімум часу. З вівсяними пластівцями швидкого приготування текстура печива ніжніша, ніж з пластівцями довгого приготування. Але на смак це не впливає. Журавлину для печива краще взяти в"ялену або сушену. Помити та 15 хв настояти в апельсиновому фреші, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 120 г вершкового масла

1 яйце

115 г цукрової пудри

120 г борошна

5 г розпушувача

2 г соди

5 г мускатного горіха

150 г вівсяних пластівців

150 г журавлини

Збити вершкове масло кімнатної температури з пудрою. Додати яйце, збити.

Всипати просіяне борошно з розпушувачем, содою, мускатним горіхом. Розмішати. Додати вівсяні пластівці та журавлину. Розмішати до об"єднання всіх інгредієнтів.

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Мокрими руками сформувати кульки по 50−55 грамів. Викласти на деко, вистелене пергаментом, на відстані одне від одного, оскільки печиво в процесі випікання збільшується.

Випікати при 160 градусах 15−20 хв. Охолодити на решітці.

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