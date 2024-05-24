Дріжджі, молоко, кропива: готуємо натуральне добриво для огірків зі всього, що є під рукою

Овочі, вирощені на власному городі, повинні бути здоровими, вирощеними органічно, без використання хімікатів. Хоча ви можете купити готові натуральні добрива, ви також можете легко приготувати їх самостійно з продуктів, які є загальнодоступними і використовуються щодня, або з рослинних залишків. Одним з найпростіших у приготуванні в домашніх умовах та ефективних добрив є суміш води та молока. Вона забезпечує рослину кальцієм необхідним для росту овочів, наприклад, помідорів або огірків, а також іншими інгредієнтами. За допомогою молока ми можемо удобрювати рослини, просто поливаючи їх розчином або підживлюючи позакореневим способом (обприскуванням), пише Zielony ogrodek. Крім того, обприскування рослин розчином води і молока не тільки підживлює рослини, покращує їх зовнішній вигляд і врожайність, але й забезпечує ефективний бар'єр і захист від грибкових захворювань і комах.

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Приготувати поживну речовину для рослин з молока дуже просто. Найкраще обирати знежирене молоко (з низьким вмістом жиру), без консервантів, і змішувати його з водою кімнатної температури.

Все, що вам потрібно зробити, це змішати молоко з водою, найпростіше у співвідношенні 1:10, тобто розчинити 1 літр молока в 10 літрах води. Суміш перемішують, а потім використовують поживну речовину для поливу огірків у саду або для обприскування за допомогою обприскувача.

Ще одним досить простим способом зробити поживну речовину для огірків (та інших садових овочів і рослин) може бути використання дріжджів, які зазвичай застосовуються на кухні. Безпечне та ефективне добриво з дріжджів можна успішно використовувати для поливу овочів (наприклад, помідорів, огірків), а також фруктових кущів і дерев, декоративних і кімнатних рослин. Дріжджі є джерелом корисних для рослин речовин, які, серед іншого, стимулюють ріст і цвітіння рослин, зміцнюють кореневу систему, полегшують поглинання води і мінералів з ґрунту, зменшують виникнення захворювань.

Найшвидший спосіб — приготувати огіркову підживку з дріжджів у неферментованому вигляді. Для цього просто розчиніть 100 г свіжих пекарських дріжджів у 10 літрах теплої м'якої води і дайте розчину відстоятися принаймні годину. Цей розчин дріжджового добрива не потрібно розбавляти, і його можна використовувати безпосередньо для поливу огірків (або помідорів) вже через кілька годин.

До цього розчину також можна додати трохи цукру (приблизно 50 г). Аналогічно, розчин можна приготувати на довший період часу і почекати, поки процес бродіння не завершиться. У цьому випадку слід не забути перед цим розвести розчин водою (наприклад, 1 л розчину на 5 л води).

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Приготовану таким чином дріжджову поживну речовину можна використовувати протягом усього сезону, але бажано не частіше, ніж раз на два тижні (переважно навесні та пізніше в другій половині літа — до дозрівання огірків).

Чудовим добривом для огірків та інших овочів може стати самостійно приготована поживна речовина (гнойова рідина) з кропиви — джерела легкозасвоюваного азоту. Якщо у вас є доступ до кропиви у вашому саду або навколо нього, просто зберіть і подрібніть кропиву, щоб заповнити великий контейнер (наприклад, 50-літрову або 100-літрову пластикову бочку) на половину або 2/3 його ємності. Потім все це заливають водою, накривають зверху і ставлять убік (бажано в сонячне, тепле місце) для бродіння. Коли розчин перебродить (це можна визначити за запахом!), ним можна поливати огірки, але попередньо розбавивши його водою у співвідношенні 1:10, тобто один літр розчину розчинити в 10 літрах води. РЕКЛАМА

Раніше фахівці рекомендували дати це підживлення огіркам зараз, і в них не буде гіркоти та пустот, а плоди збиратимете до заморозків.

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