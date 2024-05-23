Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Вже багато українців висадили у землю томати і тепер шукають варіанти, як правильно доглядати за ними, щоби отримати гарний урожай. Досвідчена городниця Світлана Юзюк поділилась рецептом підживлення помідорів, який виручає її протягом п’яти років. Він стимулює зростання рослин, сприяє зав'язуванню плодів навіть в спеку, забезпечує профілактику фітофторозу.

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Та й складники прості та доступні.

Потрібно

1,5 г борної кислоти;

марганець,

200−250 мл молока;

1,6 мл йоду;

1 ст. ложка карбаміду.

Беремо банку 0.5 літра. Борну кислоту розмішуємо в 1 стакані гарячої води. В той же стакан додаємо перманганату калію (марганцівки) до темнорожевого кольору. Переливаємо в банку, додаємо молока 1 стакан, розчиняємо столову ложку карбаміду та додаємо йод. Далі беремо улюблений обприскувач, але не застосовувати після гербіциду".

Набираємо 10 літрів води, виливаємо нашу підживку та обробляємо городину. Обробляємо 2 рази — при початку цвітіння та через днів 10.