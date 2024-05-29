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Не повинно бути жодних обмежень: Польща висловилась щодо використання Україною західної зброї на території рф

10:09 30 травня 2024
заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик

Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що не повинно бути жодних обмежень щодо використання Україною західної зброї на території рф. Разом із тим він визнав, що таку позицію займають небагато країн, повідомляє Polskie radio. Раніше повідомлялося, що канцлер Шольц є противником такої позиції, незважаючи на вимоги депутатів Бундестагу підтримати Україну.

«Безумовно, ситуація виглядає так, що росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка — Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було», — сказав заступник міністра оборони.

У свою чергу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що Україна має повне право на оборону, щоб атакувати цілі за межами своїх кордонів.

Раніше повідомлялося, що слідом за Великою Британією надала дозвіл на використовування зброї по об’єктах на території росії і Швеція, а у США йдуть дебати з цього приводу.

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