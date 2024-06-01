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Як підв’язати томати швидко, міцно і легко: зробіть так, і будете з великим врожаєм

16:45 1 червня 2024
Томати на грядці

Кожен вид діяльності на дачі чи городі має свою специфіку і певні ноу-хау. Так, аграрії з Вінниччини, які ведуть канал «Дім та присадибна ділянка», розповіли, що при вирощуванні помідорів прикріплюють їх до сітки, не використовуючи звичний шпагат.

Своїми секретами поділилися і аграрії з «Корисного ТВ»: вони теж не використовують шпагати — замість них добре функціонує дріт в ПВХ оболонці.

Автори ролика зазначають, що діаметр дроту має бути невеликим — 1 мм, однак завдяки міцності матеріалу його можна використовувати кілька років поспіль, тоді як шпагат через вплив сонця швидко втрачає міцність.

А для того, щоб дротяні підв'язки було зручно підвішувати до стелі теплиці (або до кілочків на грядці), застосовується більш товстий дріт — 3 мм. Він протягується горизонтально.

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Також врахуйте, що кожна рослина потребуватиме щонайменше двох відрізків дроту в оболонці, тому що рослини часто мають кілька стовбурів.

Обв'язування томатів дротом проводиться зверху донизу, причому процедура проводиться за чітким алгоритмом, про який можна дізнатися з оприлюдненого відео.

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Нагадаємо, що раніше автори цього ж каналу розповіли, чим полити огірки, аби вони одразу ж пішли в ріст.

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