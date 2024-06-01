До Дня захисту дітей Ольга Матвій запропонувала смачний молочний рулет «Корівка»: потішить малечу на будь-якому святі
Відома блогерка з Маріуполя Ольга Матвій, яку російські фашисти позбавили рідного дому, залишається в Україні разом з родиною і шестирічною донечкою Настею.
Саме для неї жінка здатна нескінченно вдосконалювати свої рецепти, і особливо це стосується солодкої випічки, яку найбільш полюбляє малеча.
Ось і до Дня захисту дітей вона спекла для своєї принцеси смачний і корисний (!) бісквітний рулет, який за його незвичний вигляд і вміст молока назвала «Мілкою» (тобто Корівкою).
Для приготування такого десерту потрібні:
тісто:
- яйця — 4 шт
- сіль — дрібка
- цукор — 80 г
- ванільний цукор
- розпушувач — 1 чайна ложка
- молоко 40 мл
- борошно — 100 г
- какао — 1 ложка
для начинки:
- крем-сыр — 150 г
- згущене молоко — 1 чайна ложка
- цукрова пудра — 1 чайна ложка
Приготування
Добре збийте яйця з цукром і ванільним цукром, додайте розпушувач, молоко і борошно.
Відберіть кілька ложок готового тіста і додайте ложку какао-порошку (отримана суміш має бути більш густою, ніж тісто на рулет).
Застеліть деко пергаментом і довільно викладіть «плями» з шоколадного тіста. Зверху вилийте біле тісто.
Випікайте рулет при 180 градусах протягом 5 хвилин.
Для сирного крему змішайте сир, згущене молоко і цукрову пудру.
Розподіліть крем по поверхні випеченого коржа і за допомогою рушників або пергаменту загорніть його в рулет.
А дорослі напевне вподобають для себе корисний і гарний кабачковий рулет, який Ольга готувала минулого літа.
Фото — скрін відео93
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