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До Дня захисту дітей Ольга Матвій запропонувала смачний молочний рулет «Корівка»: потішить малечу на будь-якому святі

18:05 1 червня 2024
Готовий рулет

Відома блогерка з Маріуполя Ольга Матвій, яку російські фашисти позбавили рідного дому, залишається в Україні разом з родиною і шестирічною донечкою Настею.

Саме для неї жінка здатна нескінченно вдосконалювати свої рецепти, і особливо це стосується солодкої випічки, яку найбільш полюбляє малеча.

Ось і до Дня захисту дітей вона спекла для своєї принцеси смачний і корисний (!) бісквітний рулет, який за його незвичний вигляд і вміст молока назвала «Мілкою» (тобто Корівкою).

Для приготування такого десерту потрібні:

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тісто:

  • яйця — 4 шт
  • сіль — дрібка
  • цукор — 80 г
  • ванільний цукор
  • розпушувач — 1 чайна ложка
  • молоко 40 мл
  • борошно — 100 г
  • какао — 1 ложка

для начинки:

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  • крем-сыр — 150 г
  • згущене молоко — 1 чайна ложка
  • цукрова пудра — 1 чайна ложка

Приготування

Добре збийте яйця з цукром і ванільним цукром, додайте розпушувач, молоко і борошно.

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Відберіть кілька ложок готового тіста і додайте ложку какао-порошку (отримана суміш має бути більш густою, ніж тісто на рулет).

Застеліть деко пергаментом і довільно викладіть «плями» з шоколадного тіста. Зверху вилийте біле тісто.

Випікайте рулет при 180 градусах протягом 5 хвилин.

Для сирного крему змішайте сир, згущене молоко і цукрову пудру.

Розподіліть крем по поверхні випеченого коржа і за допомогою рушників або пергаменту загорніть його в рулет.

А дорослі напевне вподобають для себе корисний і гарний кабачковий рулет, який Ольга готувала минулого літа.

Фото — скрін відео

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