«Сирна піца» на сковороді від Ольги Матвій: ідеальний рецепт для дачі
Маріупольська фудблогерка Ольга Матвій, рецепти якої мали надзвичайну популярність в Мережі до повномасштабного вторгнення, продовжує вести свій канал і нині, попри те, що була змушена залишити рідне місто.
Також вона не змінила своїх уподобань, а саме любові до випічки (адже саме вона здатна передати справжній смак дому і рідні).
Нове відео було знято Ольгою у відповідь на прохання фоловерів, які чекали на простий рецепт пирога на сковороді — адже під час літа багато хто готує буквально у польових умовах, наприклад, на дачі.
Сирні коржі, які навчила готувати блогерка, зможе приготувати й молода господиня, адже навіть дріжджі до тіста додавати не доведеться — воно готується на кефірі.
Отже, підготуйте:
для тіста:
- кефір — 500 мл
- розпушувач — 15 г
- сіль і цукор — по 1 чайній ложці
- борошно — 600 г
для начинки:
- фета чи бринза — 200 г
- яйце — 1 шт
- сир моцарелла — 150 г
- вершкове масло — 20 г
Приготування
В кефір кімнатної температури додайте розпушувач і залиште на 15−20 хвилин. Після цього змішайте всі інгридієнти для тіста і дайте постояти 30 хвилин, аби клейковина у борошні почала працювати.
Розділіть тісто на 4 частини, розкатайте кожну, помістивши всередину сирну начинку. Зберіть тісто на кшалт хінкалі, покладіть швом донизу і знову розкатайте, аби вийшов гладкий коржик.
Випікайте на сухій сковорідці до золотавої скоринки знизу, після чого переверніть корж, добре змажте вершковим маслом і присипте домашню «піцу» натертою моцарелою.
Смачного!
Звичайно, фоловери були вдячні улюбленому блогеру за її рекомендації і «своєчасний» рецепт для дачного сезону.
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