«Сирна піца» на сковороді від Ольги Матвій: ідеальний рецепт для дачі

Маріупольська фудблогерка Ольга Матвій, рецепти якої мали надзвичайну популярність в Мережі до повномасштабного вторгнення, продовжує вести свій канал і нині, попри те, що була змушена залишити рідне місто.

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Також вона не змінила своїх уподобань, а саме любові до випічки (адже саме вона здатна передати справжній смак дому і рідні).

Нове відео було знято Ольгою у відповідь на прохання фоловерів, які чекали на простий рецепт пирога на сковороді — адже під час літа багато хто готує буквально у польових умовах, наприклад, на дачі.

Сирні коржі, які навчила готувати блогерка, зможе приготувати й молода господиня, адже навіть дріжджі до тіста додавати не доведеться — воно готується на кефірі.

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Отже, підготуйте:

для тіста:

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кефір — 500 мл

розпушувач — 15 г

сіль і цукор — по 1 чайній ложці

борошно — 600 г

для начинки:

фета чи бринза — 200 г

яйце — 1 шт

сир моцарелла — 150 г

вершкове масло — 20 г

Приготування

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В кефір кімнатної температури додайте розпушувач і залиште на 15−20 хвилин. Після цього змішайте всі інгридієнти для тіста і дайте постояти 30 хвилин, аби клейковина у борошні почала працювати.

Розділіть тісто на 4 частини, розкатайте кожну, помістивши всередину сирну начинку. Зберіть тісто на кшалт хінкалі, покладіть швом донизу і знову розкатайте, аби вийшов гладкий коржик.

Випікайте на сухій сковорідці до золотавої скоринки знизу, після чого переверніть корж, добре змажте вершковим маслом і присипте домашню «піцу» натертою моцарелою.

Смачного!

Звичайно, фоловери були вдячні улюбленому блогеру за її рекомендації і «своєчасний» рецепт для дачного сезону.

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