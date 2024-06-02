Чіабата без замісу: хрустка смакота, від якої не відірватись

Чіабата — дуже швидкий в приготуванні італійський домашній хліб без замісу, на мінімальному вмісті дріжджів. Ввечері перемішуємо всі інгредієнти до однорідності, вранці випікаємо. Під силу навіть новачку в хлібопеченні, ділиться фудблогерка Любов Біріна.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: 400 г борошна

8 г соли

3 г свіжих дріжджів

325 г прохолодної води

Приготування:

В посудину помістити всі складові, ложкою (без комбайна) перемішати до однорідного тіста. Затягти плівкою, залишити на 12 годин на кухонному столі.

РЕКЛАМА

Попередньо розігріти духовку до 240 градусів. Дошку сильно присипати борошном, акуратно помістити на нього тісто, кілька разів скласти конвертом (не притискати, акуратно, щоб не пошкодити великі пори), защипнути по верху, перевернути. В нас має вийти тістовий прямокутник (майже квадрат).

Припилити тысто зверху борошном, залишити підійти на 15−20 хвилин. Гострим широким ножем поділити на двоє. Дуже акуратно перенести на гарячий лист (попередньо прогріти в духовці). Обов'язково зверху накрити.

Пекти при 240 градусах 20 хвилин, виключити духовку і допікати при цій температурі ще 12 хвилин.

РЕКЛАМА

Витягнути, помістити на решітку для охолодження.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт чіабати з помідорами та часником по-каталонськи.

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook