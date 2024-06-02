Насолоджуйтесь кожним шматочком: фахівчиня пояснила, чому так важливо їсти повільно

Один з ключових аспектів здорового харчування — це те, яким ми споживаємо їжу. Повільне прийняття їжі, або ж свідоме харчування, має низку переваг, які варто врахувати для підтримки нашого здоровʼя, пояснює нутриціологиня Катерина Крупкіна.

ВІДЕО ДНЯ

«Їсти повільно — це більше, ніж просто спосіб споживання продуктів. Це також важливий аспект здорового способу життя, який може принести багато користі для вашого фізичного та психічного здоров'я, — вважає фахівчиня. — Повільний прийом їжі допомагає краще відчувати насичення. Коли ми їмо швидко, мозок не встигає отримати сигнал від шлунка про те, що ми наситилися, і, як результат, ми переїдаємо і навіть не помічаємо цього.

Повільне жування допомагає уникнути переїдання та контролювати розмір порцій. Коли ми їмо повільно, організм краще засвоює поживні речовини з їжі. Це допомагає покращити обмін речовин і зменшує ризик надмірного набору ваги. Повільне жування сприяє кращому розщепленню їжі, що допомагає забезпечити ефективне травлення та засвоєння вітамінів".

Повільне споживання їжі, додає Крупкіна, може допомогти знизити рівень стресу. Коли ми спокійно й усвідомлено насолоджуємося їжею, це сприяє відпочинку та зниженню рівня стресових гормонів в організмі.

«Коли ми їмо повільно, ми краще відчуваємо смак їжі, аромати та текстури, — продовжує Катерина Крупкіна. — Це допомагає збільшити задоволення від їжі та знижує потребу у переїданні. Загалом, повільний прийом їжі має багато переваг для здоров'я та процесу схуднення. Тому, намагайтеся бути уважними та насолоджуватися кожним шматочком вашого сніданку, обіду або вечері, це може приносити більше користі, ніж ви думали. Інше питання, що їсти повільно треба вчитися. Швидкість — це один з ворогів здорових відносин з їжею. Так, це не завжди просто налагодити самостійно, але можливо».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, про які захворювання може говорити зміна стану нігтів.

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook