Можуть навіть сигналізувати про рак: про що «каже» зміна стану нігтів

Нігті не лише треба тримати чистими та охайними, а й стежити за їхнім станом. Адже зміни в них можуть бути важливою ознакою того, що відбувається всередині організму, пише iflscience.com.

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Як і будь-яка інша ділянка тіла, нігті можуть мати новоутворення — аномальний і надмірний ріст тканини, про який ви, можливо, чули як про пухлину. Вона може бути доброякісною, коли клітини залишаються на місці, або злоякісною, коли ріст продовжується неконтрольовано і може поширюватися на сусідні тканини.

Прикладом пухлини, яку можна знайти в нігтях, є меланома, тип раку шкіри. Найчастіше вона має вигляд темно-коричневої або чорної лінії, що проходить від низу до верху нігтя й може з часом розростатися. У нігтях також можуть бути доброякісні пухлини, однією з яких є рідкісний стан, відомий як оніхопапілома. Зазвичай вона характеризується темними червоно-коричневими смугами, бородавчастим наростом під нігтем, розщепленням і підняттям на кінчику нігтя. Нещодавнє дослідження показало, що наявність оніхопапіломи може бути пов'язана з рідкісним спадковим синдромом. Нігті також можуть зазнавати гіпертрофії, коли клітини збільшуються в об'ємі. Це відбувається в матриксі нігтя (де починається ріст) при стані, який називається оніхогрифоз, більш відомому як «нігті з рогом барана». Це пов'язано з товстим, вигнутим виглядом нігтів, який виникає через гіпертрофію, що спричиняє нерівномірний ріст нігтя. Іноді це може бути успадкований стан, але оніхогрифоз також може виникнути внаслідок травми нігтя, інфекції або пов'язаний з медичними проблемами, такими як проблеми з кровообігом або псоріаз. Лікування може варіюватися від консервативних підходів, таких як використання кусачок для нігтів, до хірургічного втручання, яке передбачає повне видалення нігтя.

Хоча це нормально, коли нігті мають вертикальні гребені, інші текстури, такі як крихітні вм'ятини або борозенки, що йдуть по всій ширині нігтя, можуть бути ознакою того, що відбувається щось інше. Нігті з ямками характеризуються невеликими круглими вм'ятинами — це виглядає так, ніби по нігтю пройшлися крихітним льодорубом. Ці ямки можуть бути наслідком псоріазу в нігтьовій матриці, який перешкоджає формуванню нігтя. Це також може спостерігатися у деяких людей з екземою на руках і ногах, генетичним нетриманням пігменту або аутоімунним захворюванням — алопецією. У випадку псоріазу нігтів деякі підходи включають кортикостероїди або препарати, похідні вітаміну А.

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Жовті нігті не обов'язково повинні викликати занепокоєння, це може статися, коли хтось не використовує базове покриття перед тим, як пофарбувати нігті в нестерпно яскравий колір. Однак, якщо жовтуватий колір не зникає і супроводжується потовщенням нігтів та уповільненням росту, це може бути синдром жовтих нігтів. Це дуже рідкісний стан, який іноді може супроводжуватися іншими симптомами, а саме: набряком ніг і респіраторними проблемами, такими як кашель і накопичення рідини. Точна причина невідома, хоча деякі вчені вважають, що це може бути пов'язано з генетикою або проблемами з лімфатичною системою організму. Більш поширеною медичною причиною жовтих нігтів може бути грибкова інфекція. Такі інфекції зазвичай починаються з пожовтіння на краю нігтя, яке з часом може поширитися на весь ніготь. Зазвичай це не є серйозною проблемою, але ніготь може стати ламким і болючим. Для лікування можна використовувати протигрибкові препарати.

Попри те, що ці маленькі білі плями, які іноді з'являються на нігтях, відомі як «молочні плями», вони не мають нічого спільного з недостатньою кількістю молока або дефіцитом кальцію.

Нігті, що розшаровуються, мають характерний вигляд: нігті розширюються і викривляються. Окрім цих видимих ознак, нігті, що викривляються, також можуть відчуватися як губка, коли на них натискають. Ви можете народитися з таким нігтем, він може бути спадковим, а у деяких людей він з'являється, навіть якщо вони здорові, — це часто є ознакою основного захворювання, тому варто обстежитися. Клубочки часто спостерігаються у людей із захворюваннями серця і легенів, у тому числі з раком легенів.

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